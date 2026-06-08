Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron durante mayo una caída interanual del 5,8% en unidades físicas, según el relevamiento mensual realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). El dato representa un deterioro significativo respecto de abril, cuando la baja había sido del 2,6%, y confirma la continuidad de una tendencia de consumo retraído.

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El presidente de la entidad, Blas Taladrid, señaló que la preocupación no radica únicamente en el resultado de mayo, sino en la persistencia de los indicadores negativos durante los últimos meses.

“Lo más preocupante no es el índice de este mes, sino el acumulado de muchos meses, que obliga a los comercios a resignar márgenes y a tomar deuda para mantener con gran esfuerzo sus puertas abiertas. En este contexto no vemos buenas expectativas de reversión en los próximos meses”, afirmó.

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El informe revela además que el 47,7% de los comerciantes consultados considera que su situación empeoró respecto del mismo período del año anterior. En tanto, el 46% indicó que se mantiene estable y apenas el 6,3% aseguró haber mejorado.

Las expectativas hacia adelante tampoco son alentadoras. El 84,1% de los encuestados entiende que el contexto actual no es adecuado para realizar inversiones y un 19,1% prevé nuevas caídas en las ventas durante el próximo semestre.

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A este escenario se suma la preocupación por el impacto económico de los cambios en el régimen de Zona Fría establecido por la Ley 27.637. Según un análisis citado por la entidad empresaria, la modificación implicaría una transferencia de recursos desde el consumo local hacia el sistema energético cercana a los 5.000 millones de pesos mensuales durante el período de mayor demanda de gas en invierno dentro del partido de General Pueyrredon.

Desde la UCIP sostienen que cada peso destinado al pago de servicios públicos es un peso menos que circula en el comercio de proximidad, afectando especialmente a los negocios locales en una época del año caracterizada por mayores gastos energéticos.

La entidad continúa monitoreando la actividad comercial a través de sus relevamientos mensuales y remarcó la necesidad de que las decisiones económicas que impactan sobre los ingresos de los hogares contemplen sus efectos sobre el comercio formal, uno de los principales generadores de empleo y actividad económica en la ciudad.