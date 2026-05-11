La actividad comercial en Mar del Plata volvió a mostrar señales de retracción durante abril. Según un relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 2,6% medidas en unidades físicas.

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El presidente de la entidad empresaria, Blas Taladrid, sostuvo que el dato refleja un consumo más contenido y una economía donde los hogares priorizan los gastos esenciales. “Cuando cae el volumen vendido, se enfría la actividad cotidiana”, afirmó.

En relación con las utilidades, el 39,1% de los comerciantes calificó el margen entre ingresos y gastos como “regular”, mientras que el 40,6% lo consideró entre malo y pésimo. Solo el 20,3% evaluó positivamente la rentabilidad de su negocio.

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Las perspectivas hacia los próximos seis meses tampoco muestran señales de recuperación fuerte. El 69,8% de los encuestados cree que sus ventas se mantendrán estables, el 27% considera que disminuirán y apenas el 3,2% espera una mejora en las operaciones.

Consultados sobre la situación actual de sus comercios en comparación con el año pasado, el 46% indicó que empeoró, mientras que poco más de la mitad aseguró que se mantiene sin cambios. Solo un 3,2% percibe mejoras en la actividad.

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El informe también reveló cautela en materia de inversiones: el 77,8% de los comerciantes considera que no es un buen momento para invertir en sus empresas. Además, el 90,5% aseguró que no prevé cambios en la nómina de personal, aunque un 9,5% reconoció que podría reducir empleados.

Respecto al movimiento en los locales, el 42,9% de los comerciantes notó menos circulación de clientes que en marzo, mientras que para el 46% el flujo de personas se mantuvo similar. Más de la mitad afirmó que quienes ingresan a los negocios lo hacen con intención concreta de compra, aunque persiste un alto porcentaje de consumidores que solo consulta precios.

El relevamiento incluyó distintos rubros comerciales de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad, entre ellos alimentos y bebidas, indumentaria, ferretería, calzado, farmacia, bazar, materiales para la construcción y marroquinería.