Las ventas en supermercados mostraron una señal positiva en octubre, al registrar un crecimiento del 1,6% respecto de septiembre, según un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato marca un quiebre luego de seis meses consecutivos de retrocesos intermensuales.

De acuerdo al informe oficial, el índice de ventas totales a precios constantes también evidenció una mejora en la comparación interanual, con un aumento del 2,7% frente a octubre de 2024. En la misma línea, el acumulado del período enero-octubre de 2025 presenta una variación positiva del 2,7% en relación con igual tramo del año anterior.

Desde el organismo estadístico destacaron que la suba mensual registrada en octubre representa una recuperación parcial del consumo en el canal supermercadista, luego de un período prolongado de contracción.

Autoservicios mayoristas: suba mensual, pero caída interanual

En contraste, los autoservicios mayoristas continúan mostrando un escenario más complejo. En octubre, el índice de ventas a precios constantes registró una caída interanual del 9,3% respecto del mismo mes de 2024.

Asimismo, el acumulado de los primeros diez meses de 2025 reflejó una baja del 7,6% en comparación con igual período del año pasado.

No obstante, el informe del Indec señaló un dato alentador en la medición mensual: las ventas en autoservicios mayoristas crecieron un 4,2% respecto de septiembre, luego de haber caído un 4,9% en ese mes.

Los números muestran señales mixtas en el consumo, con una recuperación puntual en octubre que aún convive con caídas interanuales en algunos segmentos del comercio.