Con el final de las vacaciones de invierno, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) realizó un estudio para conocer el comportamiento de las ventas en los comercios de la ciudad.

En el informe destacaron que el 63% de los comerciantes no alcanzó las expectativas previas, mientras que para el 31,5% se cumplieron y el 5,5% restante respondió que su pronóstico se vio superado positivamente. Asimismo, un 46,3% de los consultados consideró que la afluencia turística fue buena, regular para el 38,9% y mala para el 14,8% restante.

En tanto a unidades físicas y en comparación al año anterior, los comerciantes manifestaron que vendieron un 17% menos.

Por el lado del rubro indumentaria, con marcada caída de actividad, comerciantes de diferentes centro comerciales de la ciudad coincidieron en la pérdida de poder adquisitivo del consumidor. Mientras un trabajador de la zona Güemes expresó que “la gente no compra porque no tiene plata”, su colega de la avenida Juan B. Justo remarcó que ”la gente no tiene para comer", por lo que "la ropa pasa a ser secundaria”.

En otros rubros como joyería, un empleado -también de Güemes- pidió “que se estabilice la economía y la gente pueda consumir”, a la vez que otro comerciante del microcentro del rubro regalería dijo que ”no hay propuesta válida mientras no aumenten los sueldos”.

La muestra del relevamiento mensual fue realizada por la UCIP en los centros

comerciales a cielo abierto vinculados al movimiento turístico (microcentro, Güemes,

Juan B. Justo y Playa Grande) en los rubros accesorios, bijouterie, peluches, joyería,

calzado, marroquinería, indumentaria masculina y femenina, librería, accesorios para

celulares, talabartería, chocolatería, artículos regionales, ferretería, gastronomía,

alimentos y bebidas.