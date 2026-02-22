Las hermanas Fernández Rousse, conocidas popularmente como Las Trillizas de Oro, sorprendieron a sus seguidores con un emotivo anuncio familiar. Durante una grabación para redes sociales, Coca interrumpió la conversación para contar que otra integrante de la familia estaba esperando un bebé, lo que marcará su sexto nieto personal y el nieto número 22 para todo el clan.

En el video también aparecía María Emilia con Rosa, la hija recién nacida de Sonia Zavaleta, creando un marco de alegría y celebración. La reacción de las trillizas fue una mezcla de risas, incredulidad y emoción, describiendo la noticia como “el cuento de nunca acabar” debido a la constante expansión de la familia.

Además de compartir la novedad, las hermanas bromearon entre ellas sobre la cantidad de nietos que cada una tiene y cómo cada generación sigue sumando alegría al grupo familiar. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de felicitación de seguidores y otras figuras públicas, quienes celebraron el crecimiento del numeroso clan de las trillizas.

El anuncio no solo generó emoción entre los fans, sino que también mostró la cercanía y el afecto que mantienen las hermanas entre sí y con su extensa familia. La llegada del nieto número 22 representa un nuevo capítulo en la historia familiar de Las Trillizas de Oro, quienes mantienen viva la tradición de compartir momentos especiales a través de las redes y de sus seguidores.

Con este nuevo embarazo, la familia sigue ampliándose y las trillizas demostraron nuevamente su alegría y entusiasmo por acompañar cada nacimiento, manteniendo la unión familiar y la cercanía con sus seguidores, quienes celebran cada novedad junto a ellas.

