Justicia Bahía Blanca. - ANJ -

Tres investigaciones. Ese fue el saldo judicial que dejó la inundación del 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca. El evento arrasó la ciudad y provocó 18 víctimas fatales. Un año después, los tres expedientes cerraron sin que se detectaran delitos.

Ads

La fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, impulsó las pesquisas. La primera se inició por los fallecidos durante la catástrofe. La segunda, para dar con personas que habían perdido contacto con familiares o amigos. "La gente se fue encontrando y alguna persona hallada sin vida se encontraba dentro de las víctimas contabilizadas oficialmente", explicó la letrada.

Puede interesarte

Dos días después de la inundación había alrededor de 1.450 personas entre autoevacuados y evacuados, y casi 1.300 alojadas en centros de contención. Entre las víctimas figuraron el transportista Rubén Omar Zalazar, quien murió al lanzarse al agua para intentar rescatar a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de 5 y 1 año, quienes también perdieron la vida.

Ads

La tercera investigación tuvo origen en las redes sociales. Vecinos publicaron comentarios sobre una presunta cantidad mayor de muertos que la informada oficialmente. La fiscal convocó a declarar a una decena de personas. "Si alguien menciona un posible delito, el fiscal tiene la obligación de investigar", sostuvo Lara.

Las declaraciones fueron perdiendo peso a medida que avanzó la pesquisa. Según la fiscal, quienes habían publicado esas versiones "iban minimizando lo que habían volcado a las redes, porque decían que ese comentario lo habían elaborado por cuestiones que habían escuchado en algún lado o porque eran conjeturas". Lara señaló que este tipo de rumores es habitual en catástrofes y mencionó el terremoto de 2024 en la península de Noto, Japón, como antecedente similar.

Ads

Fuente: Dib