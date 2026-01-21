El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró hoy otros US$107 millones en el mercado de cambios y llevó las reservas netas a US$45.077 millones, un nivel que no se registraba desde septiembre de 2021.

Ads

Según informó la entidad, con esta nueva adquisición las reservas superaron el umbral de los US$45.000 millones, tras una suba diaria de US$203 millones. Se trata del mayor stock de divisas acumulado en los últimos cinco años.

Desde el anuncio del nuevo programa monetario, el BCRA compró dólares en todas las ruedas operativas, con excepción del 2 de enero, cuando no se informaron movimientos. De esta manera, la autoridad monetaria acumula trece ruedas consecutivas con saldo comprador y un total de US$823 millones adquiridos.

Ads

Puede interesarte

Las compras se realizan bajo la pauta de intervenir hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Según estimaciones oficiales, la acumulación de reservas podría alcanzar los US$10.000 millones si la base monetaria aumenta al 4,8% del PBI, e incluso llegar a US$17.000 millones con un incremento adicional de la demanda de dinero equivalente al 1% del Producto Interno Bruto.

La consolidación de las reservas se produce a pocos días de la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina para avanzar en la revisión del programa económico. Si bien no se precisó la fecha exacta, la vocera del organismo, Julie Kozack, confirmó que la visita se concretará en febrero.

Ads

En ese marco, durante el Foro Económico de Davos, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó el desempeño de la economía argentina y el proceso de acumulación de reservas. “Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, afirmó, y agregó que “se están reconstruyendo las reservas”.

Puede interesarte

Por su parte, Caputo sostuvo: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”. En línea con ese respaldo, el FMI proyectó un crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027.

Fuente: con información de Noticias Argentinas