El Gobierno presentó el pasado martes los proyectos que buscará debatir durante el período de sesiones extraordinarias, concentrados en cambios laborales y fiscales considerados prioritarios para la Casa Rosada. Sin embargo, dejó fuera del temario varias de las reformas más profundas que trabajó el Consejo de Mayo y que formaban parte del compromiso firmado por el presidente Javier Milei con 18 gobernadores.

Ads

Puede interesarte

En esta primera etapa no avanzarán la reforma previsional, las modificaciones al esquema de retenciones ni la rediscusión de la coparticipación federal. Estas iniciativas, identificadas como las más complejas y de mayor impacto institucional, seguirán en carpeta hasta que exista un escenario político más favorable para su tratamiento.

El Consejo de Mayo había elaborado un informe final sobre el estado de cada uno de los diez puntos del pacto original, que incluían la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma tributaria para simplificar el sistema, la modernización laboral, una reforma educativa de base y la apertura comercial del país.

Ads

Si bien parte de ese trabajo se transformó en proyectos concretos que sí fueron enviados al Congreso, otros capítulos requieren mayor nivel de acuerdo entre Nación y provincias. Especialmente los relacionados con el sistema previsional y la estructura impositiva sobre el comercio exterior, donde persisten diferencias técnicas y políticas que impiden avanzar con una propuesta definitiva.

En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es no tensar el escenario legislativo en el tramo final del año y priorizar las iniciativas con más posibilidades de aprobación en el corto plazo. Las reformas pendientes, en cambio, quedarán para una nueva ronda de negociaciones durante 2026.

Ads

Fuente: Infobae.