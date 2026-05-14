El Gobierno nacional incorporó la receta electrónica a la aplicación Mi Argentina, una medida que apunta a simplificar el acceso a medicamentos y avanzar en la digitalización del sistema de salud. A partir de ahora, los usuarios podrán consultar desde el celular las prescripciones médicas emitidas a través de plataformas habilitadas por el Ministerio de Salud.

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La nueva herramienta permitirá visualizar recetas electrónicas generadas durante los últimos 60 días, siempre que hayan sido emitidas mediante sistemas registrados en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud. El funcionamiento se apoya en la Clave Única de Identificación de Receta, un código que vincula cada prescripción con el CUIL del paciente y garantiza que solo el titular pueda acceder a la información.

Para activar la función, los usuarios deben ingresar a la sección “Suscribir servicios” dentro de la app, seleccionar el apartado Salud y adherir el servicio de recetas electrónicas. Una vez habilitado, el historial de prescripciones podrá consultarse directamente desde la pantalla principal de la aplicación.

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La incorporación forma parte del proceso de modernización sanitaria impulsado por Nación, que desde 2025 avanzó con la implementación obligatoria de la receta electrónica para medicamentos y posteriormente extendió el sistema a estudios, prácticas médicas y dispositivos de salud.

Según explicaron oficialmente, el objetivo es unificar información que hasta ahora estaba dispersa entre distintas plataformas, mejorar la trazabilidad de las prescripciones y reforzar la seguridad de los datos médicos mediante protocolos digitales y estándares internacionales.

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