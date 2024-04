Tras conocerse un documento con la rendición de cuentas del Municipio, que se elevaron al Concejo Deliberante por el ejercicio 2023, marca un déficit operativo de $ 5.019.608.697,07, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, explicó las razones por las que se llegó a esa cifra y señaló a la Nación y Provincia por la demora en el pago de diversos tributos.

De acuerdo a la documentación oficial a la que El Marplatense tuvo acceso, el Contador municipal detalla que “conforme surge del Estado Económico Financiero al 31/12/2023, el Resultado Presupuestario (Art. 43 Decreto 2980/00 RAFAM) ha sido deficitario en la suma de pesos cuatro mil ochocientos siete millones seiscientos setenta y siete mil doscientos noventa y dos con 94/100 ($ -4.807.677.292,94)” y puntualiza que “en relación al resultado ejecutado (Art. 44 Decreto 2980/00 RAFAM), computable a los fines del cumplimiento al artículo 31º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) – Equilibrio Fiscal -, el mismo ha sido deficitario en la suma de pesos cinco mil diecinueve millones seiscientos ocho mil seiscientos noventa y siete con 07/100 ($5.019.608.697,07)”.



Y argumenta que “esta Contaduría ha señalado en reiteradas oportunidades la importancia de dar cumplimiento a un estricto equilibrio presupuestario, debiendo tenerse en consideración al momento de analizar los resultados indicados, diversas situaciones que serán expuestas a lo largo de la presente Memoria, las que en algunos casos podrían afectar el resultado de ejercicios venideros”.

A raíz de ello, El Marplatense se contactó con el Ejecutivo local y fue el funcionario del intendente Guillermo Montenegro recordó que “la ejecución presupuestaria 2023 se desarrolló en un contexto económico de elevada incertidumbre y desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, lo que produjo diferencias en el marco macrofiscal”.

Martinelli señaló que “el punto de inflexión fue la escalada inflacionaria de la segunda mitad del año, fundamentalmente en noviembre y diciembre”. Y recordó que “el presupuesto fue realizado considerando una inflación anual del 73% y la infracción real acumulada fue del 211%”, a lo que hay que sumar “la disminución del importe que recibió Mar del Plata de la coparticipación provincial”.

Tras indicar que jugaron “un papel importante” las paritarias del último trimestre, que tuvieron un “pedido de actualización mensual”, el funcionario adjudicó las cifras a “la falta de envío de fondos por parte del Estado nacional y provincial”.

Al respecto, Matinelli señaló que “del convenio tripartito de educación del año 2022 Nación le debe todavía al municipio 620 millones de pesos. Y para 2023, tanto Provincia como Nación le deben al Municipio 2723 millones de pesos”:

Otro punto señalado por el secretario de Legal, Técnica y Hacienda es “una deuda que mantiene el IPS con el Municipio producto de los adelantos de fondos. En 2023 el Municipio adelantó un saldo de 1180 millones de pesos”.

De todos modos, señaló que “observamos una evolución favorable en el primer trimestre de los números” y por ese motivo “estamos en condiciones de afirmar que existe un resultado superavitario y que la tendencia negativa que existía en diciembre terminó”.

Y esto es así, dijo el funcionario, porque “se están viendo los efectos de la política de austeridad que viene implementando el intendente Montenegro. El ejercicio con cuentas equilibradas es la conclusión que se puede obtener luego el análisis completo que venimos desarrollando”.

Entre otros puntos se refirió a “la donación de parte del sueldo del intendente del 30% y el 20% del resto del Gabinete, la renuncia a cobrar la antigüedad por parte del intendente, los funcionarios políticos no tenemos chóferes, no cobramos viáticos dietas, usamos y pagamos nuestros propios celulares, no hay un aumento en la planta permanente del personal, hay una reducción de las horas extras y hay control cruzado del presentismo, asistencia y permanencia en el lugar de trabajo”.