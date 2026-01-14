El pago de deuda en moneda extranjera se perfila como uno de los principales desafíos económicos del año para las provincias. De acuerdo a estimaciones privadas, los distritos deberán afrontar vencimientos por cerca de US$2500 millones durante 2026, lo que implicará una fuerte demanda de divisas y un impacto directo sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina, además de sumar tensión en la relación con la Casa Rosada.

El primer test llegará la próxima semana en Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella deberá afrontar pagos por casi US$6 millones el 21 de enero, en un contexto de recambio reciente en el gabinete económico provincial y con márgenes fiscales ajustados.

Durante el último tramo de 2025, la provincia fueguina ya había evidenciado dificultades financieras. En ese marco, el Ejecutivo provincial recurrió a un adelanto de una tasa al sector industrial para reunir fondos y, además, acordó con el Gobierno nacional un adelanto de coparticipación por $20.000 millones, que comenzará a devolverse desde este mes.

Tierra del Fuego será la primera en cumplir con compromisos en dólares, pero no la única. Según datos una consultora, durante el primer trimestre del año los vencimientos provinciales alcanzarán los US$750 millones. Solo en enero, Chubut, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego deberán desembolsar en conjunto US$107 millones, mientras que en febrero se sumarán otros US$122,5 millones correspondientes a Córdoba, Neuquén, Entre Ríos y Chaco. La Rioja aparece como un caso aparte, al ser la única provincia que declaró el default de su deuda en dólares.

A lo largo de 2026, los mayores compromisos estarán concentrados en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Chubut. En el caso porteño, una parte de los vencimientos será refinanciada mediante un bono emitido hacia fines de 2025.

Las provincias pueden acceder a los dólares necesarios a través de dos vías: la compra directa al Banco Central o la adquisición en el mercado cambiario. En paralelo, el mercado internacional comenzó a mostrar señales de reapertura para la deuda subnacional. En los últimos meses, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires lograron colocar bonos en dólares, aunque a tasas elevadas, reflejo del riesgo financiero y del contexto macroeconómico.

Fuente: TN