A poco más de cinco meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, crece la inquietud dentro del Partido Republicano por las decisiones políticas y personales de Donald Trump. Según reveló The New York Times, varios dirigentes conservadores consideran que el mandatario está enfocado en agendas propias que podrían complicar las chances electorales del oficialismo.

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Entre las principales críticas aparece el respaldo de Trump al dirigente ultraconservador Ken Paxton en Texas, pese a las advertencias de referentes republicanos sobre el riesgo de perder una banca clave en el Senado. También generó malestar la creación de un fondo millonario destinado a personas que aseguran haber sido víctimas de “persecución judicial”, incluyendo participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La medida contempla un financiamiento cercano a los 1.800 millones de dólares y fue cuestionada incluso por senadores republicanos. Thom Tillis, representante de Carolina del Norte, calificó la iniciativa como una “estupidez”, lo que provocó una dura respuesta pública de Trump.

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“El presidente fue elegido para reactivar la economía, reducir la inflación y frenar la inmigración ilegal”, señaló el encuestador republicano Whit Ayres. “Si su prioridad fuera conservar el control del Congreso, no estaría haciendo lo que está haciendo”, agregó.

El informe también remarca la preocupación republicana por el deterioro de la imagen presidencial. Según una encuesta de The New York Times y Siena College, apenas el 28% aprueba la gestión de Trump sobre el costo de vida, mientras que el rechazo entre votantes independientes alcanza el 77%.

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En paralelo, la economía continúa mostrando señales de desgaste. La Universidad de Michigan informó que el índice de confianza del consumidor cayó a un mínimo histórico, mientras que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subió de 3,19 a 4,52 dólares por galón en el último año.

Pese a las críticas internas, Trump mantiene una fuerte influencia dentro del Partido Republicano y conserva el respaldo de sectores alineados con el movimiento MAGA. Además, cuenta con un comité político con fondos estimados en 350 millones de dólares para financiar campañas de cara a los comicios de noviembre.

Sin embargo, dirigentes moderados temen que la insistencia del mandatario en profundizar disputas personales y premiar la lealtad política termine debilitando al partido en distritos y estados clave.

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Fuente: TN