Las empresas de medicina prepaga en Argentina aplicarán un nuevo aumento en sus cuotas desde abril, en línea con la dinámica de ajustes mensuales que viene registrando el sector. Las subas no serán uniformes, ya que cada compañía define sus porcentajes según sus costos y estructura.

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Este incremento llega luego de los aumentos aplicados en marzo, que oscilaron entre el 2,8% y el 3,2%, dependiendo del plan y la prestadora. En muchos casos, estos ajustes incluso se ubicaron por encima de la inflación mensual, reflejando la presión de los costos en el sistema de salud.

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Según anticiparon fuentes del sector, las actualizaciones continúan respondiendo al encarecimiento de insumos médicos, honorarios profesionales, servicios y gastos operativos, factores que impactan directamente en el valor de las cuotas.

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Además, el esquema actual permite a las empresas aplicar aumentos diferenciados según el plan, la edad del afiliado y la región, lo que genera una fuerte dispersión en los valores finales que paga cada usuario.

En este contexto, los usuarios deberán afrontar un nuevo ajuste en abril que se suma a una seguidilla de incrementos mensuales, consolidando una tendencia sostenida al alza en la medicina privada.

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El escenario se da en un marco donde las cuotas ya acumulan fuertes subas interanuales y representan un peso cada vez mayor en el gasto de los hogares, especialmente en un contexto de inflación persistente.

Estos serían los principales aumentos de prepagas para el próximo mes:

Hospital Italiano: 2,7%

OSDE: 2,9%

Galeno: 2,9%

Swiss Medical: 2,9%

Omint: 2,9%

Avalian: 2,9%

Hospital Alemán: 2,9%

Sancor Salud: 2,9%