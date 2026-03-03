Según indicaron desde el organismo, el 75 % de los vehículos pagará una patente menor en términos nominales respecto al año anterior, como resultado de una reforma estructural de las alícuotas del impuesto automotor, que pasó de 15 a 5 tramos de base imponible. Esto implicó que la alícuota mínima baje de 3,64 % a 1 % y la máxima se reduzca de 5 % a 4,5 %, lo que consolidó una carga efectiva de 1,9 % sobre el valor fiscal del vehículo, un nivel significativamente inferior al registrado en 2019.

Otro cambio importante es la mensualización del pago del impuesto a la patente. En 2026, en lugar de los vencimientos bimestrales tradicionales, el tributo se abonará en diez cuotas mensuales consecutivas, con la posibilidad de optar también por el pago anual anticipado.

La primera cuota y, a la vez, la opción de abonar la totalidad del año operarán el 10 de marzo de 2026, marcando el inicio de este nuevo cronograma. Ese mismo día comenzará a regir formalmente el esquema de pagos mensuales que se extenderá hasta diciembre, con fechas establecidas de forma mensual.

Además, ARBA confirmó que se mantienen beneficios por buen cumplimiento: quienes elijan el pago anual anticipado pueden acceder a un descuento de hasta 15 %, mientras que aquellos que abonen cada cuota en término recibirán hasta 10 % de bonificación, reconociendo el cumplimiento responsable de las obligaciones fiscales.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, remarcó que las modificaciones buscan aliviar la carga fiscal sobre sectores medios y trabajadores, al mismo tiempo que reorganizan la estructura impositiva de manera más equitativa. Según sus declaraciones, el ajuste corrige distorsiones previas que beneficiaban en menor medida a los vehículos de menor valuación y apunta a que “quienes tienen mayor capacidad contributiva aporten de acuerdo con su patrimonio”.

Estos cambios forman parte de una política tributaria más amplia de la provincia de Buenos Aires que, además de cambios en la patente, contempla ajustes en otros impuestos para hacer el sistema más progresivo y compatible con la actual realidad económica de los contribuyentes.