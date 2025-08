La Selección Argentina U19 cerró su participación en el Campeonato Mundial de la categoría que se disputa en Serbia y donde finalmente, ocupó el 10° puesto.

Después de haber quedado eliminado de la zona campeonato ante uno de los mejores equipos del certamen, pudo llegar al último partido de la reclasificación.

En ese cruce, se enfrentó con Croacia y terminó el torneo perdiendo por 3-0 con parciales 25-14, 25-20 y 25-17 haciendo un campeonato de 4 victorias y 5 derrotas entre la fase regular y la segunda instancia.

En un partido tuvo como máxima anotadora a Valentina López Moya con apenas 6 puntos mientras que la marplatense Mora Pampín que tuvo participación en todos los encuentros del torneo, ingresó desde el banco y aportó 2 unidades.

Argentina: Williner (-), Tomasa (2), Moya (6), Matich (1), Ruelli (4), Baldo (4), Martínez (L). Ingresaron: Guerrico (-), Cugno (1), Pampin (2), Allub (5).

FIXTURE

2/7 ARG vs PUR 3-2 (21-25, 25-11, 25-18, 17-25, 15-10)

3/7 ARG vs TPE 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

4/7 ARB vs BRA 0-3 (22-25, 8-25, 23-25)

6/7 ARG vs SRB 1-3 (16-25, 23-25, 25-20, 19-25)

7/7 ARG vs DOM 3-2 (25-21, 21-25, 22-25, 25-23, 15-12)

8/7 ARG vs ITA 1-3 (17-25, 25-22, 12-25, 12-25)

11/7 ARG vs GER 3-1 (25-21, 25-20, 21-25, 25-11)

12/7 ARG vs TPE 3-1 (14-25, 25-20, 25-15, 25-18)

13/07 ARG vs CRO 0-3 (14-25, 20-25, 17-25)