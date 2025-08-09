Las Panteritas hilvanaron su tercer triunfo en fila en el Mundial U21 de Indonesia, donde se impusieron ante Serbia por 3-1, con parciales de 25-18, 25-21, 19-25, 25-19. Martina Bednarek fue la máxima anotadora del elenco nacional, con 23 puntos.

La marplatense Morena Chiappero nuevamente fue titular y pudo aportar 4 puntos en este cotejo, su máxima en el certamen.

Tras las victorias en sets corridos ante Canadá y Puerto Rico en sus dos primeras presentaciones, la Selección Argentina juvenil sumó un nuevo éxito que le permite mantenerse invicta. El próximo lunes, desde las 00:00 de nuestro país, tendrán su cuarta función ante Vietnam.

Cabe recordar que los cuatro mejores equipos de cada zona clasificarán a los octavos de final.

Argentina: Cabrera (13), Chiappero (4), Margaria (11), Garibaldi (7), Bednarek (23), Aguilar (7), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (3), Martínez Casas (1), Franco (6), Routabol (2).

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)

Lunes 11/8, 00:00: Argentina vs. Vietnam

Martes 12/8, 09:00: Indonesia vs. Argentina