Las Panteritas jugaron esta tarde un partido clave en la búsqueda del pasaje a la segunda ronda del Campeonato Mundial U19 que se está disputando en Serbia.

Se enfrentaron con el combinado local pero no pudieron sumar una nueva victoria en el torneo. Fue derrota 3-1 con parciales 25-16, 25-23, 20-25 y 25-19 que las deja con un balance de 3 derrotas y 1 victoria.

Paula Tomasa junto con Julieta Ruelli fueron las grandes figuras argentinas anotando 15 puntos cada uno mientras que la marplatense Mora Pampin en esta oportunidad sumó 3 unidades para el equipo nacional ingresando desde la banca.

Para tratar de recuperar confianza en el juego y mejorar su performance, este lunes el equipo argentino se enfrentará con República Dominicana desde las 10:15 en el último encuentro de la fase regular para el Grupo B.

Argentina: Williner (1), Matich (8), Tomasa (15), Ruelli (15), Lopez Moya (4), Baldo (6), Ingresaron: Medina (2), Guerrico (1), Cugno (5), Pampin (3).

FIXTURE

2/7 ARG vs PUR 3-2 (21-25, 25-11, 25-18, 17-25, 15-10)

3/7 ARG vs TPE 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

6/7 ARG vs SRB 1-3 (25-16, 25-23, 20-25, 25-19)

Lunes 7/7 – 10:15: Argentina vs. República Dominicana