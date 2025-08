El Campeonato Mundial U19 de Voleibol en Serbia está llegando a su tramo final y Argentina tuvo una muy buena medida ante Italia en búsqueda de seguir en la zona campeonato.

Los europeos llegaban invictos a esta fase y se terminaron imponiendo por 3 a 1 con parciales 25-17, 22-25, 25-12 y 25-12; por lo que ahora tendrán que luchar por meterse en el Top 10 del certamen.

La máxima anotadora de este encuentro para Argentina fue Paula Tomasa que marcó 17 puntos mientras que la marplatense Mora Pampin aportó 5 unidades, siendo el partido en el torneo que más pudo hacer en materia ofensiva.

Ahora, en el tramo final, tendrá que jugar la reclasificación del 9° al 16° puesto pero recién el próximo viernes. Será desde las 21.15 (hora Argentina) ante Alemania que viene de perder 3-2 contra Estados Unidos.

Argentina: Williner (-), Medina (5), Matich (7), Tomasa (17), Ruelli (4), Baldo (9). Ingresaron: Guerrico (-), Cugno (3), Lopez Moya (1), Allub (0), Pampin (5).

FIXTURE

2/7 ARG vs PUR 3-2 (21-25, 25-11, 25-18, 17-25, 15-10)

3/7 ARG vs TPE 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

4/7 ARB vs BRA 0-3 (22-25, 8-25, 23-25)

6/7 ARG vs SRB 1-3 (16-25, 23-25, 25-20, 19-25)

7/7 ARG vs DOM 3-2 (25-21, 21-25, 22-25, 25-23, 15-12)