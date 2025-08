Después de un par de jornadas de descanso, Las Panteritas retomaron el camino en el tramo final del Mundial U19 que se está disputando en Serbia con el objetivo de pelear por el 9° puesto.

Ads

Esta tarde vencieron a Alemania en el primer cruce por 3 a 1 con parciales 25-21, 25-20, 21-25 y 25-11 para asegurarse un lugar entre los 12 mejores equipos del torneo.

Para Argentina fue clave el aporte de Sofía Baldo que fue la gran figura de la cancha aportando 26 puntos para el equipo nacional, mientras que nuevamente Ruelli fue la segunda goleadora con 12. La marplatense Mora Pampin, por su parte, terminó aportando 2 unidades ingresando desde el banco de suplentes.

Ads

En la continuidad del certamen, volverán a enfrentarse con China Taipei buscando el pasaje a la final por el noveno lugar. El partido será este sábado desde las 21.15 y tendrán una oportunidad de corregir aquello que salió mal en el partido de fase regular, donde Argentina perdió por 3-0.

Argentina: Williner (7), Tomasa (8), Moya (4), Matich (8), Ruelli (12), Baldo (25), Martínez (L). Ingresaron: Sarmiento, Pampin (2), Guerrico, Cugno.

Ads

FIXTURE

2/7 ARG vs PUR 3-2 (21-25, 25-11, 25-18, 17-25, 15-10)

3/7 ARG vs TPE 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

4/7 ARB vs BRA 0-3 (22-25, 8-25, 23-25)

6/7 ARG vs SRB 1-3 (16-25, 23-25, 25-20, 19-25)

7/7 ARG vs DOM 3-2 (25-21, 21-25, 22-25, 25-23, 15-12)

8/7 ARG vs ITA 1-3