En su sexto partido dentro del Campeonato Mundial U21, pero ahora en una fase eliminatoria, la Selección Argentina siguió mostrando un muy buen nivel para quedarse con el pasaje a los cuartos de final.

En la madrugada del miércoles, derrotaron a República Checa por 3 a 0 por los octavos de final con parciales 25-15, 25-13 y 25-19 metiéndose entre los ocho mejores del planeta.

En este encuentro, una vez más la goleadora argentina fue Martina Bednarek que anotó 17 puntos y también se volvió a destacar Bernardita Aguilar que sumó 13 unidades. La marplatense Morena Chiappero esta vez fue suplente y sumó un punto para el equipo argentino.

A esta altura, la Selección U21 está haciendo historia en Indonesia porque vuelven a estar en cuartos de final después de 24 años ya que la última vez que lo hicieron fue con un séptimo puesto en el Mundial 2001 en República Dominicana.

Ahora tendrán una linda oportunidad por delante teniendo en cuenta que este viernes jugarán los cuartos de final ante Brasil reeditando el clásico sudamericano.

Argentina: Detzel (2), Bednarek (17), Garibaldi (7), Cabrera (7), Margaria (7), Aguilar (13), De La Fuente (L). Ingresaron: Chiappero (1), Martínez Casas, Franco.

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)

Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)

Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Octavos de final

Argentina vs R. Checa 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)