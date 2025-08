En un partido importante dentro del Campeonato Mundial U19 que se está disputando en Serbia, la Selección Argentina de la categoría cayó ante su clásico rival sudamericano, Brasil por 3 a 0.

Ads

El partido fue parejo en dos de los tres sets, pero se terminaron imponiendo las brasileras con parciales 25-22, 25-8 y 25-23 sumando ahora, un triunfo y dos derrotas en lo que va del certamen.

La goleadora del equipo nacional fue la santafesina Julieta Ruelli que marcó 14 puntos, mientras que la marplatense Mora Pampin, ingresó desde el banco y terminó aportando 3 unidades.

Ads

En la continuidad del torneo y luego de una jornada de descanso, Argentina tendrá que medirse con el local, Serbia, el próximo domingo desde las 13.15 hora de nuestro país, buscando una victoria que les permita quedar mejor posicionadas antes del último partido de esta instancia.

Argentina: Williner (1), Matich (-), Tomasa (7), Ruelli (14), Moya (3), Allub (3). Ingresaron: Medina (1), Guerrico (-), Cugno (-), Pampin (3), Baldo (-).

Ads

FIXTURE

2/7 ARG vs PUR 3-2 (21-25, 25-11, 25-18, 17-25, 15-10)

3/7 ARG vs TPE 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

4/7 BRA vs. ARG 3-0 (25-22, 25-8, 25-23)

Domingo 6/7, 13:15: Serbia vs. Argentina

Lunes 7/7, 10:15: Argentina vs. República Dominicana