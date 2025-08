El Campeonato Mundial U19 de Voleibol Femenino se sigue desarrollando en Serbia con presencia del equipo argentino de la categoría que había tenido un buen estreno pero no pudo repetir en la segunda presentación.

Ads

Esta mañana, las chicas argentinas perdieron por 3-0 ante China Taipei con parciales 25-19, 25-19 y 25-20 por lo que ahora necesitan conseguir buenos resultados en los partidos que restan para tener chances de avanzar en la zona clasificatoria.

En el equipo argentino la goleadora fue la santafesina Julieta Ruelli que terminó con 12 unidades, mientras que la marplatense Mora Pampin fue parte del banco en el inicio del partido pero terminó aportando una unidad en el encuentro.

Ads

El tercero de los cinco partidos de la fase regular, será clave porque Las Panteritas tendrán que enfrentarse con Brasil en el clásico sudamericano que puede llegar a encaminar la clasificación. Además, siempre se trata de un partido especial por la constante rivalidad entre ambos países a nivel continental.

Ese encuentro será este viernes a las 16.15 y luego le quedarán dos partidos más al combinado de nuestro país: el domingo se cruzarán con Serbia y el lunes harán lo propio con República Dominicana.

Ads

Argentina: Williner (2), Tomasa (11), Moya (5), Matich (4), Ruelli (12), Baldo (7), Martínez (L). Ingresaron: Allub (3), Medina (2), Cugno (2), Pampin (1), Guerrico.

FIXTURE

2/7 ARG vs PUR 3-2 (21-25, 25-11, 25-18, 17-25, 15-10)

3/7 ARG vs TPE 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

Viernes 4/7, 16:15: Brasil vs. Argentina

Domingo 6/7, 13:15: Serbia vs. Argentina

Lunes 7/7, 10:15: Argentina vs. República Dominicana