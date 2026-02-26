Las obras de teatro más vistas de Mar del Plata
La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) dio a conocer los rankings oficiales correspondientes a la semana del 16 al 22 de febrero de 2026, con los números actualizados de asistencia y recaudación de las salas de Mar del Plata, en pleno desarrollo de la temporada de verano.
Según los datos surgidos de los bordereaux declarados por los socios y socias de la entidad, el público continúa acompañando con fuerza la cartelera teatral local, con producciones que se mantienen al frente tanto en taquilla como en convocatoria, consolidándose como las más elegidas de la temporada.
Ranking de obras por recaudación:
1. La cena de los tontos – Teatro Neptuno
2. Fátima universal – Roxy Centro Artes MDQ
3. Chanta – Teatro Lido
4. El Secreto – Teatro Atlas
5. Pretty Woman – Teatro Mar del Plata
Ranking de obras por cantidad de espectadores:
1. La cena de los tontos – Teatro Neptuno
2. Fátima universal – Roxy Centro Artes MDQ
3. Chanta – Teatro Lido
4. El Secreto – Teatro Atlas
5. Pretty Woman – Teatro Mar del Plata
Los números confirman un alto nivel de ocupación en las principales salas y ratifican el buen momento que atraviesa la temporada teatral marplatense, con propuestas que combinan figuras convocantes y una respuesta sostenida del público.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión