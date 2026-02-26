Según los datos surgidos de los bordereaux declarados por los socios y socias de la entidad, el público continúa acompañando con fuerza la cartelera teatral local, con producciones que se mantienen al frente tanto en taquilla como en convocatoria, consolidándose como las más elegidas de la temporada.

Ranking de obras por recaudación:

1. La cena de los tontos – Teatro Neptuno

2. Fátima universal – Roxy Centro Artes MDQ

3. Chanta – Teatro Lido

4. El Secreto – Teatro Atlas

5. Pretty Woman – Teatro Mar del Plata

Ranking de obras por cantidad de espectadores:

1. La cena de los tontos – Teatro Neptuno

2. Fátima universal – Roxy Centro Artes MDQ

3. Chanta – Teatro Lido

4. El Secreto – Teatro Atlas

5. Pretty Woman – Teatro Mar del Plata

Los números confirman un alto nivel de ocupación en las principales salas y ratifican el buen momento que atraviesa la temporada teatral marplatense, con propuestas que combinan figuras convocantes y una respuesta sostenida del público.

