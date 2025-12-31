En la segunda mitad del año, los temas centrales que ocuparon los marplatenses fueron la educación, el trabajo y la pobreza en la ciudad. Estas fueron las notas más leídas desde julio a diciembre del 2025:

Ads

Julio: Las dos caras del sur marplatense: entre lujos y olvidos

Un trabajo de investigación realizado por Sofía González y Florencia Bertolotti, investigadoras de la UNMdP y el CONICET, advirtió sobre la creciente brecha urbana en el periurbano sur de Mar del Plata. El estudio, publicado en la Revista Sudamérica y desarrollado a partir de antecedentes del Grupo de Estudios Sociourbanos (GESU), analizó cómo la expansión de la ciudad profundizó desigualdades territoriales, con la convivencia de asentamientos vulnerables y barrios cerrados en un mismo sector.

Ads

La investigación describió dos procesos simultáneos: por un lado, la segregación por exclusión, que desplazó a sectores populares a zonas periféricas con escasa infraestructura y servicios; por otro, la autosegregación voluntaria de sectores medios y altos en urbanizaciones cerradas. En ese marco, se señaló que mientras la población del

Partido de General Pueyrredón creció un 7,8% desde 2010, las unidades habitacionales aumentaron casi un 90% en el corredor de la Ruta 11, evidenciando un crecimiento desigual y poco planificado.

Ads

El trabajo puso como ejemplo el contraste entre asentamientos como Parque Palermo o Las Heras, con problemas de regularización dominial y riesgo ambiental, y barrios privados como Rumencó, diseñados para reforzar la exclusividad y la separación social. “Lo que buscamos mostrar fue cómo un mismo proceso de expansión urbana generó realidades completamente opuestas, profundizando la desigualdad territorial en una ciudad que creció, pero no de manera equitativa”, explicó González.

Puede interesarte

Agosto: El Instituto Sara Eccleston será el primer jardín Montessori de Mar del Plata

El Instituto Sara Eccleston incorporó el primer ambiente Montessori de Mar del Plata que a partir funcionará a partir de marzo de 2026 -destinado a niños de 3 a 5 años- pensado para respetar los ritmos individuales, fomentar la autonomía y potenciar el aprendizaje mediante un entorno preparado y materiales específicos.

Ads

“Para nuestra comunidad es un gran orgullo poder recibir a Maia, que además de habernos formado es una referente de la Fundación y una de las primeras entrenadoras argentinas de guías Montessori”, destacó Ana Laura Benítez, representante legal y directora del Instituto.

FAMM es la única organización afiliada a la Association Montessori Internationale (AMI) en Sudamérica y cuenta con una amplia trayectoria en formación docente y desarrollo de proyectos educativos, mientras que el Sara Eccleston consolida así su crecimiento y apuesta por una educación inicial de calidad en la ciudad.

Puede interesarte

Septiembre: El Tribunal de Trabajo rechazó un amparo contra UTHGRA Mar del Plata

El Tribunal de Trabajo N° 1 desestimó por unanimidad una acción de amparo presentada por Carlos Costa contra UTHGRA Mar del Plata y ratificó la transparencia de la conducción del sindicato que nucleó a los trabajadores hoteleros y gastronómicos. Desde el gremio señalaron que la resolución judicial dejó sin efecto el intento de intervenir en el proceso electoral de la organización.

Según el comunicado difundido por UTHGRA, la presentación había sido impulsada por Costa con el apoyo de Dante Camaño y estuvo acompañada por maniobras irregulares. Indicaron que el Tribunal comprobó que el denunciante recorrió distintos juzgados con idénticas presentaciones, buscó obtener una afiliación de manera indebida y presentó firmas que no coincidían con las registradas en su DNI ni en otras actas, situación que fue considerada de extrema gravedad institucional.

Desde la conducción local del sindicato, encabezada por Pablo Santín, destacaron la contundencia del fallo y remarcaron que “es justo, sincero y muy bien fundamentado”. Además, recordaron que Costa no era trabajador de la actividad y que la resolución judicial respaldó la transparencia del gremio, al tiempo que sentó un precedente en defensa de la autonomía sindical y el respeto a la ley.

Puede interesarte

Octubre: Clausuraron un local de reparación de celulares en Mar del Plata

Un comercio dedicado a la reparación de celulares, ubicado en 20 de Septiembre al 1700, fue clausurado por falta de habilitación municipal tras un procedimiento conjunto realizado por personal de la Comisaría Primera, el Juzgado de Faltas en turno y la Inspección General del Municipio de General Pueyrredon.

La intervención se originó a partir de la denuncia de una joven de 22 años, a quien el 27 de junio le habían robado un iPhone 14 Pro color grafito cuando ingresaba a su lugar de trabajo, en San Luis al 1400. Meses después, el sistema de rastreo del dispositivo indicó como posible ubicación un local identificado como MDQ Store.

Ante esa información, los efectivos realizaron un control de los equipos disponibles, aunque no lograron hallar el teléfono sustraído. Durante la inspección, constataron que el local no contaba con la habilitación correspondiente, por lo que se dispuso su clausura preventiva y se dejó constancia de que “las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente”, mientras continuó la investigación para recuperar el dispositivo.

Puede interesarte

Noviembre:

Tras el comunicado difundido por El Marplatense, en el que vecinos manifestaron su preocupación por la inseguridad en las inmediaciones de la estación Ferroautomotora, la Secretaría de Seguridad tomó intervención y confirmó que la situación ya se encontraba bajo monitoreo.

Desde el área indicaron que se había dispuesto un operativo conjunto con la participación de Prefectura, Policía Federal y la Patrulla Municipal, con el objetivo de reforzar la presencia en la zona y atender los reclamos planteados por la comunidad. Según se informó, “el viernes se hacía intervenir a Prefectura, Policía Federal y patrulla municipal a la Ferroautomotora para diagramar un dispositivo en la zona, permanente por una semana”.

La intervención buscó mejorar las condiciones de seguridad en un sector de alta circulación de pasajeros y actividad comercial, y las autoridades señalaron que, una vez finalizada la primera semana de trabajo, se evaluaría la continuidad o ampliación del operativo en función de los resultados obtenidos.

Puede interesarte

Diciembre: Abel Pintos presentará la Misa Criolla en un gran concierto de Navidad en Ciudad Universitaria

En el marco del ciclo “Navidad en la Ciudad”, Abel Pintos encabezó una velada especial con la interpretación completa de la Misa Criolla, una de las obras más emblemáticas de la música argentina. El concierto se realizó el lunes 8 de diciembre por la noche en el predio de Ciudad Universitaria, con entrada gratuita y una capacidad limitada de público.

Acompañado por el músico y director Lito Vitale, el artista estuvo al frente de una puesta de gran escala que reunió a más de 80 artistas en escena, ofreciendo un espectáculo de alto impacto emotivo y sonoro en la antesala de las celebraciones de fin de año. La función contó además con la participación especial de Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, referentes de la música popular argentina.

El evento fue organizado con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Popart Music, SADAIC y el Consejo Pastoral de Buenos Aires, y desde la organización destacaron que “fue una noche única para compartir una obra fundamental de nuestra cultura en un marco abierto y accesible para toda la comunidad”.