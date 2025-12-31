En un año marcado por cambios estructurales a nivel político, social y económico, los vecinos de Mar del Plata enfocaron sus preocupaciones en cuestiones vinculadas al trabajo, salud y la inseguridad. Estas fueron las notas más leídas en El Marplatense durante el 2025:

Enero: Accord Salud redujo la cobertura de sus afiliados en Mar del Plata: "Nadie nos avisó, no es lo que contratamos"

En medio del conflicto que atraviesan las obras sociales y prepagas, afiliados de Accord Salud en Mar del Plata y Balcarce denunciaron la discontinuidad del Plan Dorado, una decisión que redujo de forma significativa la cobertura médica y el acceso a clínicas. La medida tomó por sorpresa a los usuarios, que advirtieron cambios al momento de atenderse y reclamaron que, pese a pagar la cuota completa, el servicio contratado fue recortado sin previo aviso.

Según relataron los damnificados, el cambio implicó el cobro de consultas que antes estaban cubiertas, una menor cobertura en medicamentos y una fuerte pérdida de prestaciones. “Nos cambiaron el plan sin preguntarnos nada y si queremos volver a lo que teníamos nos piden pagar tres veces más; es una locura”, expresaron, al tiempo que señalaron que el nuevo plan impuesto resultaba básico y muy inferior al originalmente contratado.

La decisión comenzó a aplicarse en Balcarce desde el 1 de diciembre, tras un comunicado del Círculo Médico local, y dejó a unas 2.000 personas sin cobertura, situación que ya fue presentada ante la Defensoría. En Mar del Plata, el malestar también creció luego de que la empresa informara cambios en la gestión prometiendo mejoras que, según los afiliados, nunca llegaron. Además, recordaron que no es el primer conflicto con Accord Salud, ya que meses atrás se habían denunciado recortes en prestaciones para personas con discapacidad, aumentos de cuotas y restricciones en tratamientos.

Febrero: La primera producción de petróleo de la costa marplatense llegaría en el 2031

Según explicó el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, la posible producción de petróleo frente a la costa marplatense recién podría darse en 2031, en caso de que las exploraciones arrojen resultados positivos.

Si bien un pozo previo en la zona CAN 100 resultó seco, Guiscardo remarcó que la decisión de continuar explorando es una señal alentadora, ya que las empresas utilizan la información obtenida para ajustar y mejorar el análisis de los nuevos datos. Tras finalizar la sísmica, comenzó un período para evaluar la información antes de definir si se avanza con la perforación de un pozo exploratorio, algo que podría concretarse a comienzos de 2026.

En caso de confirmarse la presencia de petróleo, el proceso incluiría nuevas perforaciones, autorizaciones oficiales y la construcción de infraestructura offshore, con una inversión estimada de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. “El offshore es una oportunidad espectacular para la ciudad, la provincia y el país”, afirmó Guiscardo, al destacar el potencial impacto económico del proyecto a largo plazo.

Marzo: Se clausuró un contenedor en Mar Chiquita

La Policía Comunal de Mar Chiquita en un trabajo conjunto con el municipio, evitó la instalación de un módulo habitacional (conteiner) en la localidad balnearia de Mar de Cobo.

Según informaron desde la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se labró un acta de infracción luego de la clausura de la obra que se emplazaba sobre calle Del Trabajo y San Martín, en Mar de Cobo.

De esta manera, continuaron los operativos a través del municipio y el trabajo conjunto con la Policía Comunal de Mar Chiquita para las clausuras que se efectúan.

Abril: Taxis y remises presentaron una cautelar para frenar las apps de transporte en Mar del Plata

Choferes de taxis y remises de Mar del Plata presentaron una medida cautelar ante el Juzgado N°9 para exigir el cumplimiento de la Ordenanza N°23928, que prohíbe el funcionamiento de aplicaciones de transporte en el Partido de General Pueyrredon. La acción judicial apuntó contra plataformas como Uber, Cabify y Didi, a las que acusan de operar de manera ilegal en la ciudad.

Desde el sector sostuvieron que existe una fuerte desigualdad entre quienes trabajan bajo la normativa local y los conductores de aplicaciones, ya que los taxis y remises cumplen con habilitaciones, controles técnicos, seguros e impuestos, mientras que las plataformas no se ajustan a esas exigencias. Hasta ese momento, el sistema formal está compuesto por más de 2.100 taxis, 700 remises y 280 autos rurales habilitados.

Además de reclamar igualdad de condiciones, los choferes advirtieron sobre los riesgos para los pasajeros y cuestionaron la falta de intervención del Ejecutivo municipal, lo que los llevó a recurrir directamente a la Justicia. “Presentamos una cautelar pidiendo que dejen de funcionar las aplicaciones ilegales en Mar del Plata, porque hay una ordenanza que claramente lo prohíbe”, afirmó Darío López, secretario adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxis.

Mayo: Un hombre de 76 años quiso renovar la licencia de conducir con una falsa

Personal del Comando de Patrullas se presentó en el Distrito descentralizado El Gaucho, en la avenida Juan B. Justo al 5600, ya que una empleada denunció que un hombre de 76 años había intentado renovar la licencia de conducir con una falsa.

De acuerdo a las fuentes policiales, el documento no se encontraba registrado en el sistema.

Por este motivo, desde la Unidad Fiscal N° 10 ordenaron que el sujeto sea imputado por “falsificación de documento público”, aunque no adoptaron medida restrictiva contra su libertad.

Junio: Los peces del Museo Scaglia: "Desaparecieron hace casi un mes"

La situación del acuario del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia generó preocupación y malestar entre los trabajadores, ante la falta de definiciones por parte del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc). Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales advirtieron que no había información oficial sobre el destino de los peces retirados el pasado 22 de mayo ni sobre el futuro del sector dentro del museo.

Según denunciaron desde el gremio, el personal del acuario siguió cumpliendo con sus tareas habituales, aunque las autoridades del ente ya habían manifestado su decisión de trasladar el espacio sin precisar dónde ni bajo qué condiciones. Además, señalaron que los ejemplares que se encontraban en la pileta exterior fueron retirados de noche y sin conocimiento de los trabajadores, y que desde entonces no hubo explicaciones formales.

Ante este escenario, el STM reclamó la conformación urgente de una mesa de trabajo con especialistas en fauna acuática, representantes universitarios y trabajadores del museo, al tiempo que expresan su preocupación por versiones que indican un posible cambio de uso del espacio. “No sabemos qué pasó con los peces ni qué planean hacer con el acuario del museo”, afirmó el secretario adjunto del gremio, Cristian Milasincic.