El intendente Agustín Neme firmó el decreto 2840/25 mediante el cual designó al ex concejal Daniel Núñez (Unión Cívica Radical) como nuevo subsecretario de Educación Municipal.

El nombramiento se inscribe en el marco del acuerdo político que la gestión local mantiene con el PRO y La Libertad Avanza.

La decisión no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia política más amplia que responde a los entendimientos impulsados por el jefe de una parte radicalismo local, el Senador Nacional Maximiliano Abad, en consonancia con sectores del PRO que continúan influyendo en la política local, aun sin ocupar cargos visibles.

Dentro del radicalismo, esta práctica refleja una constante necesidad de retener espacios de poder a través de designaciones directas, especialmente en áreas consideradas estratégicas para la gobernabilidad y la continuidad de los acuerdos políticos vigentes.

Antes de asumir como concejal, el cargo que ocupó entre 2021 y 2025, Núñez ya había tenido un paso por el Ejecutivo Municipal como director de Políticas de Niñez, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Su regreso al Departamento Ejecutivo se da tras la jubilación de Marcelo Luis López, quien dejó vacante el cargo el pasado 20 de julio de 2025.

Desde el ámbito municipal, la movida fue definida en off como una “buscapina de la política”, debido a que cobran sueldos importantes tanto en la órbita municipal como en la Universidad Nacional.

Esta designación es otra muestra clara de los manejos de la política local, donde siempre cobran los mismos. Dejan cargos para ocupar otros, siendo así las mismas caras de siempre las que están al frente de la toma de decisiones del Partido de General Pueyrredon.

Actualmente, la Secretaría de Educación se encuentra bajo la órbita de Fernando Rizzi otro miembro del partido radical.