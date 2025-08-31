De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo en Mar del Plata se prevé una jornada nublada, con 14° de máxima y 8° de mínima, e incluso con lluvias aisladas por la tarde y noche.

Además, el viento soplará desde el sector noreste e irá subiedo de intensidad con el correr de las horas, llegando hasta a ráfagas de 59 kilómetros por hora (km/h) para el final del día.

Por otro lado, si bien no se prevé la caída de agua por la mañana, hacia la tarde y noche hay un probabilidad de entre el 40 y 70 por ciento de tener lluvias aisladas en la ciudad.

En tanto, las condiciones climáticas comenzarían a mejorar de cara al martes (14° y 6°, sin lluvias), ya que el organismo nacional anunció un lunes con tormentas fuertes y 15° de máxima.

