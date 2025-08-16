Un auto se prendió fuego completamente a primera hora de esta mañana en el Parque Industrial y el incendio finalmente pudo ser controlado por agentes del Cuartel de Bomberos de Batán, sin que hubiera que lamentar víctimas ni heridos.

Ads

El hecho involucró un vehículo marca Chevrolet Corsa, que se encontraba estacionado en la banquina a la entrada del Parque Industrial. El incendio, que afectó totalmente al automóvil, fue controlado por el personal de bomberos desplazado en una autobomba.

Representantes de la empresa de seguridad Brocal, presentes en el lugar, informaron que el vehículo pertenecería a un empleado del Parque Industrial. Afortunadamente, no se registraron heridos como consecuencia del incidente.

Ads

Puede interesarte

Ads