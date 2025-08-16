Las llamas consumieron por completo un auto estacionado en el Parque Industrial
El vehículo pertenecía a un empleado de una de las fábricas instaladas en el lugar. Acudió personal del Cuartel de Bomberos de Batán.
Un auto se prendió fuego completamente a primera hora de esta mañana en el Parque Industrial y el incendio finalmente pudo ser controlado por agentes del Cuartel de Bomberos de Batán, sin que hubiera que lamentar víctimas ni heridos.
El hecho involucró un vehículo marca Chevrolet Corsa, que se encontraba estacionado en la banquina a la entrada del Parque Industrial. El incendio, que afectó totalmente al automóvil, fue controlado por el personal de bomberos desplazado en una autobomba.
Representantes de la empresa de seguridad Brocal, presentes en el lugar, informaron que el vehículo pertenecería a un empleado del Parque Industrial. Afortunadamente, no se registraron heridos como consecuencia del incidente.
