Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes en Mar del Plata, acusado de intentar sustraer una batería del interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Lilas.

El hecho se registró alrededor de las 0.30, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre una aprehensión civil en una casa situada en la zona de calle Falucho al 6600. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso reducido por el propietario del domicilio, un hombre de 50 años.

Según el relato del damnificado, el imputado había ingresado a la vivienda tras saltar una reja perimetral y había intentado llevarse una batería marca Holiar, de color negro, que fue recuperada en el lugar.

El detenido, en situación de calle, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, la restitución del elemento sustraído a la víctima y el traslado del aprehendido a sede judicial.

