Las Leonas vencieron por 5 a 0 a Irlanda en el primer partido del 2026.

Los goles del contundente triunfo fueron convertidos por Agustina Gorzelany, Brisa Bruggesser, Julieta Jankunas, María José Granatto y Lara Casas, en un partido dominado de principio a fin por el equipo dirigido por Fernando Ferrara.

El encuentro dejó además dos momentos especiales: el debut oficial de Milagros Alastra con la camiseta de Las Leonas y el partido número 100 de Paula “Pali” Ortiz en el seleccionado nacional. La actual jugadora del Barcelona alcanzó la centena de presencias tras una destacada trayectoria que incluye la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el subcampeonato mundial en 2022, el título en la Pro League 2021/22 y el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Argentina llegaba a esta gira luego de disputar su primera ventana de la Pro League en Santiago del Estero, serie que se cerró con un partido suspendido ante las neerlandesas por malas condiciones climáticas.

Con ese antecedente, Las Leonas desembarcaron en Australia con la misión clara de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no perder terreno en la tabla general respecto a Países Bajos y Bélgica, principales rivales en la lucha por los primeros puestos.

Próximos partidos:



Miércoles 11 de febrero | Australia vs Argentina | 5.30 hs

Viernes 13 de febrero | Argentina vs Irlanda | 5.30 hs

Sábado 14 de febrero | Australia vs Argentina | 3.30 hs