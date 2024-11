La Justicia baraja dos hipótesis detrás del doble crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Atardo, los jefes de la barrabrava de Rosario Central que fueron asesinados anoche después del partido contra San Lorenzo. El fiscal a cargo de la causa, Alejandro Ferlazzo, maneja dos líneas de investigación y en ambas se sospecha de una posible participación de integrantes de la banda de “Los Monos”.

Hasta el momento, desde la fiscalía informaron que los primeros datos recabados indican que pasadas las 21.45, a la altura de Reconquista al 700, las víctimas circulaban en una camioneta Chevrolet S10. Atardo iba como conductor y Bracamonte del lado del acompañante, y en determinado momento fueron interceptados por dos personas que llegaron al lugar caminando y les dispararon a quemarropa.

Los dos hombres heridos fueron auxiliados por personas que estaban en la zona y posteriormente trasladados al Hospital Centenario de Rosario, donde los médicos solo pudieron constatar sus muertes.

La primera hipótesis apunta a un ataque que estaría relacionado con la disputa por el control de la barrabrava. “Pillín” llevaba 25 años al mando, pero en los últimos meses habría comenzado una pelea con la banda narco.

En tanto, el periodista rosarino Rodrigo Miró le explicó a TN que en la última década hubo “momentos donde se vinculó a Bracamonte con ´Los Monos´”, a tal punto de que en un casamiento de las hijas de Ariel “Guille” Cantero -jefe de la banda- coincidieron el jefe de la barrabrava de Newell´s con el de Rosario Central.

A su vez, el 1° de octubre pasado fue asesinado Samuel Niqueas Medina, el yerno de Cantero, quien era más conocido como el “Gordo Samu”. El crimen ocurrió cuando Niqueas Medina salía de ver un partido entre Rosario Central y Vélez Sarsfield.

Y en el partido siguiente de local, cuando Central jugó contra Banfield en el Gigante de Arroyito, la barrabrava del “Canalla” mostró una bandera con la foto de la víctima y una leyenda que decía: “No le tenemos miedo a nadie”. La bandera responde a una especie de homenaje que quiso hacerle Cantero -preso y en aislamiento en Marcos Paz- a su yerno. Fue mostrada por un grupo de hinchas del que formaba parte “Samu” y que tenía intenciones de tomar protagonismo dentro de la barrabrava.

La dirigencia anticipó en aquel momento que iba a pedir derecho de admisión para los barras que participaron del episodio. “Fueron a sacar a ´Pillín´ de la barra y tomar el poder, para manejar todos los negocios que hay detrás del fútbol rosarino”, señaló el periodista Victor Bilksy, unas horas después del doble crimen.

La segunda línea de investigación, que pareciera menos consistente que la primera, estaría ligada a un ajuste de cuentas por la venta de la droga. Allí también podría estar vinculada gente de “Los Monos”, que buscan acaparar la comercialización de estupefacientes.

Bilsky aseguró que las dos hipótesis podrían es

tar vinculadas. “Primero se habla de los ajustes de cuenta por la droga y de que ´Los Monos´ quieren liderar la barra de Central. Los monos quieren tomar todo el club para tener a la par el negocio de la droga”, indicó. El periodista señaló además que Bracamonte “venía de una sucesión de hechos, donde fue atacado a la salida de varios partidos”. “Se la tenían jurada”, remarcó.

Por su parte, Rodrigo Miró deslizó que el ataque estuvo premeditado. “El alumbrado público de esa zona lo habían cambiado hace poco y había mejorado mucho, pero justo ayer no funcionaba. Los que dispararon sabían que no había luz en el lugar y que en ese momento no había seguridad”, expresó.

El fiscal a cargo del caso ordenó que la comisión de gabinete criminalístico trabaje en el lugar, además del relevamiento de cámaras y la toma de testimonios que puedan ser relevantes para la investigación. Del mismo modo, se indicó que se realicen pericias fotográficas y las autopsias de los cuerpos en el Instituto Médico Legal de Rosario.

