Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos rescataron este sábado al segundo tripulante del caza F-15E Strike Eagle derribado sobre territorio iraní, según anunció el presidente Donald Trump a través de Truth Social. El militar, cuya identidad no fue divulgada, sufrió heridas pero se encuentra fuera de peligro.

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Trump sostuvo que el tripulante permaneció bajo persecución de fuerzas del régimen iraní hasta ser evacuado, y que la operación fue monitoreada en todo momento por el Secretario de Defensa y el Presidente del Estado Mayor Conjunto. Describió el rescate como uno de los operativos de búsqueda y salvamento "más audaces de la historia" del país y afirmó que se desplegaron decenas de aeronaves para llevarlo a cabo.

El rescate se produce un día después de la evacuación del primer tripulante del mismo avión, también en territorio iraní. Trump calificó el conjunto de las dos operaciones como un hecho sin precedentes en la historia militar estadounidense. La afirmación no fue verificada de forma independiente.

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La Guardia Revolucionaria de Irán ofreció una versión distinta del operativo. Según la agencia estatal Tasnim, el cuerpo militar iraní afirmó que una aeronave estadounidense que participaba en la búsqueda del tripulante fue destruida en la región sur de Isfahán. Washington no respondió públicamente a esa afirmación.

El rescate se enmarca en una escalada que se aceleró en las últimas 48 horas. Trump había advertido el viernes que Irán tenía ese plazo para llegar a un acuerdo o "el infierno se apoderaría" del régimen. El general Ali Abdollahi Aliabadi, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, calificó la advertencia de "impotente y desequilibrada" y amenazó con "ataques devastadores y continuados" ante cualquier agresión sobre infraestructuras iraníes.

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Fuente: Infobae