El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla a corto plazo para esta tarde y hasta la madrugada, ante la posibilidad de tormentas fuertes con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento.

Ads

Las autoridades municipales recomendaron evitar la circulación por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

En caso de emergencias, se indicó comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

Ads

Puede interesarte

Ads