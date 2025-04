El Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, anunció una medida que obliga a las farmacias a exponer los precios de los medicamentos mediante un QR.

Según explicaron, la medida busca avanzar en la digitalización sanitaria para eliminar la dependencia de intermediarios en la toma de decisiones.

En este sentido, Stella Ligio, secretaria general del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata, comentó en diálogo con El Marplatense que “es una forma de dar transparencia, libertad de elección y modernizar el acceso a la información, según explicó el vocero presidencial, pero en realidad para nosotros esto no es nuevo”.

Por lo que “toda persona que desee informarse sobre precios de medicamentos puede ingresar a las diferentes plataformas para obtener los valores que establecen los laboratorios y las diferentes formas farmacéuticas, las marcas comerciales y las monodrogas”, indicó.

A partir de esta resolución, “nosotros estamos obligados a colocar un QR en el salón de la farmacia donde la persona que va a adquirir el medicamento espera para que pueda ser leído mediante un dispositivo móvil y verificar precios”, explicó.

De modo que “es fácil para nosotros armar el QR y colocarlo para la lectura, no vamos a tener inconvenientes. El problema está en si todos tienen acceso a un dispositivo móvil para realizar la consulta”.

En cuanto a los tiempos para implementarlo, contó que “tenemos 30 días, igualmente algunas farmacias ya contamos con el QR armado que al ingresar te lleva directamente a la página que estableció el Ministerio de Salud para verificar los precios de los medicamentos”.

“Para aquellas personas que ya están ágiles en el ingreso de plataformas y búsqueda es una ventaja, no para todos los clientes porque a veces no cuentan con la accesibilidad para elegir mediante un QR el medicamento que van a solicitar. En algunos casos va a ser más fácil porque ahorra tiempo, pero se puede volver engorroso cuando el medicamento solicitado no tenga stock en las farmacias”, concluyó.