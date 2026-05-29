El Gobierno nacional oficializó nuevos incrementos en las tarifas de los servicios públicos que comenzarán a regir durante junio. Según las resoluciones publicadas por la Secretaría de Energía, el gas natural registrará una suba promedio del 2,81%, mientras que la electricidad aumentará alrededor de un 1,5%. Los porcentajes finales podrán variar según la distribuidora y la zona del país.

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Las actualizaciones forman parte del esquema de recomposición tarifaria que la administración nacional viene aplicando de manera gradual. En el caso del gas, el incremento impactará sobre los componentes vinculados al transporte y la distribución, además de contemplar la actualización del precio mayorista del servicio. En la electricidad, la suba estará asociada principalmente a los costos de distribución y transporte de la energía.

No obstante, y ante la llegada del invierno, el Gobierno decidió mantener una serie de beneficios para los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos. Los usuarios de menores ingresos continuarán recibiendo una bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo subsidiado de gas, una medida que busca reducir el impacto de las facturas durante los meses de mayor utilización de calefacción.

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En paralelo, también se dispuso un descuento adicional del 11,97% sobre el consumo base de electricidad para los usuarios alcanzados por el esquema de subsidios. La decisión apunta a amortiguar el efecto de los aumentos en los sectores más vulnerables en un contexto de bajas temperaturas y mayores necesidades energéticas.

Desde el sector energético explican que estas medidas buscan equilibrar dos objetivos: continuar con la actualización de tarifas para reducir subsidios estatales y, al mismo tiempo, sostener mecanismos de asistencia para los hogares de menores ingresos. De esta manera, junio llegará con nuevas subas en los servicios públicos, aunque acompañadas por beneficios destinados a contener el impacto económico sobre millones de usuarios en todo el país.

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