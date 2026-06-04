La producción porcina y la industria avícola argentina atraviesan uno de sus mejores momentos en materia de comercio exterior. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones de carne de cerdo y derivados del huevo registraron cifras históricas, impulsadas por una mayor demanda internacional y la apertura de nuevos mercados.

Ads

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la cadena porcina exportó 5.137 toneladas entre enero y abril, lo que representó un crecimiento del 78% en volumen respecto al mismo período del año pasado. En términos de valor, las ventas alcanzaron los 6 millones de dólares, con una suba interanual del 161%.

Los principales destinos de la carne porcina argentina fueron China, Filipinas, Brasil, Uruguay, Paraguay, Hong Kong, Georgia, Costa de Marfil y Congo. Actualmente, el sector cuenta con más de medio centenar de mercados habilitados para comercializar sus productos, una cifra que refleja el avance de la actividad en el plano internacional.

Ads

El desempeño también fue positivo para los ovoproductos, que incluyen huevo entero, yema y albúmina en polvo utilizados por la industria alimentaria. En el primer cuatrimestre las exportaciones alcanzaron los 10,8 millones de dólares, un 28,5% más que en igual período de 2025.

En cuanto al volumen comercializado, se enviaron al exterior 1.312 toneladas, un 8% más que el año anterior. Entre los principales compradores se destacaron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte, además de otros mercados de América Latina, Medio Oriente y Europa.

Ads

Desde el sector remarcan que estos resultados son consecuencia de mejoras productivas, inversiones tecnológicas y una creciente demanda global de proteínas animales. A esto se suma el aprovechamiento de acuerdos comerciales que permiten mejorar el acceso a mercados estratégicos.

Uno de los datos destacados del período fue la rápida utilización de la cuota libre de aranceles para exportar huevo entero y yema al mercado europeo, una herramienta que favorece la competitividad de los productos argentinos y abre nuevas oportunidades de crecimiento.

Con estos números, tanto la cadena porcina como la de ovoproductos consolidan una tendencia expansiva y refuerzan su papel dentro del complejo agroindustrial argentino, uno de los principales generadores de divisas para el país.

Ads