El 46,9% de los comerciantes marplatenses aseguraron que el movimiento del fin de semana largo fue “parcialmente satisfactorio”, según un informe del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP). Las ventas registraron un 1,7% de aumento en unidades físicas respecto de un fin de semana regular.

En el marco del relevamiento presentado por la UCIP, se conoció además que el 20,4 % de los comerciantes aseguró que se cumplieron sus expectativas previas, en tanto que el 32,7 % negó haberlas alcanzado.

“La gran afluencia turística del fin de semana largo anterior no logró concretarse este fin de semana, lo que generó que muchos comerciantes no hayan cumplido con sus expectativas o lo hayan hecho parcialmente”, señaló el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

El dirigente agregó que “nos quedan ahora las expectativas para la temporada que comienza en pocos días, y ver cómo repercutirá en la ciudad y en los diferentes rubros el clima, el tipo de cambio y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en lo que va del año”.

En cuanto a la afluencia turística, el 53,1% de los comerciantes la calificó como regular, el 34,7% como buena y el 12,2% como mala.

Respecto a la relación entre público y ventas, el 38,8% dijo que hubo más gente pero iguales ventas, el 34,7% no notó variaciones, el 16,3% aseguró que hubo más gente y más ventas, el 6,1% menos gente y menos ventas, y el 4,1% más gente pero menos ventas.

El relevamiento del DESE incluyó comercios de los Centros Comerciales a Cielo Abierto con mayor afluencia turística, en rubros como accesorios y bijouterie, peluches, tecnología, celulares, joyería, óptica, mallas, marroquinería, calzados, valijas y mochilas, ropa deportiva, indumentaria masculina, librería y talabartería, entre otros.