Un relevamiento elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que, durante la primera quincena de enero, los turistas que eligieron Mar del Plata permanecieron en la ciudad un promedio de 3,8 noches. En ese período, la ocupación hotelera rondó el 60% y se evidenció un patrón de consumo más medido y selectivo.

Ads

El informe, difundido al inicio de la segunda mitad del mes, describe un comienzo de temporada marcado por comportamientos dispares según el destino. En términos generales, el verano 2026 se caracteriza por un visitante más cauto, que define su viaje con menor anticipación y ajusta tanto la duración de la estadía como el nivel de gasto.

Según el relevamiento, el movimiento turístico estuvo impulsado principalmente por picos de ocupación vinculados a fines de semana, eventos específicos y propuestas puntuales, más que por reservas prolongadas planificadas con antelación. Esta tendencia coincide con lo que observan habitualmente los prestadores locales: muchos turistas deciden viajar sobre la fecha o incluso llegan sin alojamiento previamente contratado.

Ads

Puede interesarte

En el mapa turístico nacional, algunos destinos con atractivos naturales consolidados mostraron niveles elevados de ocupación. Puerto Iguazú alcanzó el 82%, Ushuaia llegó al 88% y Tandil promedió un 80%, al igual que Colón, Gualeguaychú, Mendoza capital y Bariloche. En cambio, Mar del Plata se ubicó dentro del grupo de plazas con registros intermedios pero estables, típicos del turismo regional y de escapadas cortas, con porcentajes que oscilan entre el 60% y el 75%.

De acuerdo al informe de CAME, Mar del Plata cerró la primera quincena con una ocupación del 60%. Para toda la provincia de Buenos Aires se estimó un movimiento de 3,6 millones de turistas, una cifra que representa cerca de 100 mil visitantes menos que en el mismo período de 2025.

Ads

Consumo más cuidado

En cuanto al gasto diario, el informe advierte una fuerte disparidad entre destinos. En la Costa Atlántica, con Mar del Plata como referencia, se observa que, pese a niveles aceptables de ocupación en algunos balnearios, el consumo responde a una lógica de escapadas breves, promociones puntuales y decisiones condicionadas por el clima y la agenda cultural.

Al comparar los datos con la primera quincena de 2025, la provincia de Buenos Aires muestra señales de alerta: los registros oficiales indican una caída del 21%, con un impacto más marcado en la Costa Atlántica, donde el descenso llegó al 26%. Un ejemplo concreto es la reducción del 40% en los gastos turísticos realizados a través de Cuenta DNI.