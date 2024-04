Diego Schwartzman admitió la lucha que supone ser tenista profesional en estos momentos, tras continuar con su mala racha, al haber perdido en Buenos Aires hace unas semanas. Schwartzman fue uno de los 10 mejores jugadores del mundo, pero tuvo que recibir una invitación para participar en el torneo de la capital argentina tras caer al puesto 116 del mundo. El tenista de 31 años se enfrentó al colombiano Daniel Elahi Galán y, pese a ganar el primer set, perdió su cuarto partido consecutivo.

La mala racha del jugador y sus declaraciones sobre ello

Esta racha de derrotas incluye una derrota en primera ronda en la fase de clasificación del Abierto de Australia, con lo que Schwartzman no consigue acceder al cuadro principal de un torneo de Grand Slam por primera vez desde 2014. Schwartzman fue preguntado tras su última derrota sobre cuál creía que era el problema: "Te juro que no lo sé. Es una combinación de todo".

Schwartzman no sólo ha perdido sus últimos cuatro partidos, sino que en realidad sólo ha ganado uno de sus últimos siete, y el cuatro veces ganador del título ha bajado 84 puestos en el ranking en los últimos 12 meses. Y el semifinalista de Roland Garros 2020 incluso admitió que no tiene motivación para jugar en las pistas duras de Los Cabos la próxima semana, donde ha recibido una wildcard como ex campeón.

"Es una lucha, todo el mundo puede verlo. Veremos si en los próximos meses puedo encontrar una solución, y si no... ya veremos", declaró Schwartzman. "Es difícil levantarse mañana con ganas de entrenar, cambiar de superficie, volver a viajar... si no aparecen algunas victorias al menos para disfrutar un poco más dentro de la pista, no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Lo paso mal cuando las cosas van mal en competición”.

Sin embargo, el jugador argentino pasó la qualy del Miami Open tras vencer a Svajda y Rinderknech, por lo que tiene una gran oportunidad para sumar puntos en un torneo importante. Sin embargo, no lo tendrá fácil ya que tiene rivales de nivel en las primeras rondas.

Favoritos para ganar en Roland Garros 2024

Una de las dudas de Schwartzman es si podrá clasificarse a Roland Garros 2024 ya que deberá jugar la qualy debido a su bajo ranking. El jugador argentino ha logrado grandes éxitos en ese torneo, pero necesita coger ritmo de nuevo para volver a ser competente. Sin embargo, no entra dentro de los grandes favoritos ya que otros tenistas están en forma para llevarse el torneo.

Iga Swiatek es la favorita para repetir en el Abierto de Francia de 2024 en el lado femenino, mientras que Carlos Alcaraz es el favorito en el masculino a pesar de no llegar a la final el año pasado al perder ante Novak Djokovic.

Se espera que Rafael Nadal -gran dominador en la superficie de tierra batida- regrese a Roland Garros esta temporada. Sin embargo, sufrió una lesión que le obligó a abandonar el Abierto de Australia, por lo que habrá que vigilar de cerca su estado físico de cara al futuro.

Es difícil imaginar que Alcaraz es el máximo favorito ya que nunca ha ganado Roland Garros y nunca ha llegado a la final. Además, teniendo en cuenta el regreso de Nadal, hay muchas dudas en torno al rendimiento que pueden ofrecer.

Alcaraz tampoco se mostró arrollador en Melbourne ya que ha estado un poco flojo desde su victoria en Wimbledon. Sin embargo, logró ganar en Indian Wells y poco a poco está cogiendo mayor ritmo.

Por otro lado, Djokovic también está entre los favoritos al haber ganado dos de los tres últimos Roland Garros. Ha ganado el evento tres veces en su carrera, además de alcanzar la final otras cuatro veces.

El jugador argentino más en forma

Sebastián Báez es una maravilla. En una época dominada por los jugadores altos y polivalentes, este argentino de 1,70 m se ha hecho un hueco en el circuito como especialista en tierra batida. Apenas un par de meses después de cumplir 23 años, ya ha ganado seis títulos en el circuito y ha alcanzado el puesto 19 de la ATP, el mejor de su carrera.

La comparación obvia es Diego Schwartzman, otro argentino de baja estatura que ganó títulos y llegó a una semifinal de Roland Garros a base de victorias trabajadas y golpes por encima de sus posibilidades. Schwartzman llegó a estar entre los diez primeros, pero cuando tenía la edad de Báez, ese hito parecía muy improbable. Cuando cumplió 23 años, se quedó fuera de los 60 primeros y regresó a Sudamérica para disputar otro Challenger a finales de temporada. No alcanzaría el top 20 hasta dentro de dos años y medio.

Si suponemos que Báez sigue mejorando a lo largo de su veintena de la misma manera que Schwartzman, una clasificación de un solo dígito parece alcanzable. Ya es el 11º del circuito en tierra batida. Sólo unos pocos jugadores por delante de él en la tabla de clasificación oficial son más jóvenes.

El principal escollo es el techo natural de los jugadores de tierra batida. Hay muchos más puntos de clasificación disponibles en pistas duras que en tierra batida, una de las principales oportunidades en la superficie favorita del argentino, en Madrid, se juega rápido debido a su altitud. (Báez sólo ha competido allí una vez, perdiendo en segunda ronda el año pasado contra otro excelente jugador de tierra batida, Stefanos Tsitsipas).

Para estar entre los diez primeros, Schwartzman necesitaba algo más que una semifinal de Roland Garros. Recientemente había alcanzado las finales en pista cubierta de Viena y Colonia, y hacía 14 meses que había derrotado a Taylor Fritz por un título en pista dura en Los Cabos. La magia de Diego funcionaba en todas las superficies. Incluso en un año en el que obtuvo resultados sobresalientes en tierra batida, esa fue su única vía para alcanzar una clasificación de un solo dígito.