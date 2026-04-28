El Ente Municipal de Turismo y Cultura dio a conocer la agenda de actividades prevista para mayo en las bibliotecas barriales del Partido de General Pueyrredon, con propuestas abiertas a toda la comunidad.

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En la Biblioteca Revolución de Mayo, ubicada en avenida Libertad 5265, se realizará “Plaza a Libro Abierto”, una suelta de libros y revistas en el espacio público. Además, el sábado 9 de mayo, de 10.30 a 16.30, Gonzalo del Blanco dictará un taller de macramé. La institución celebrará también su 60° aniversario con charlas, espectáculos y actividades especiales. En ese marco, el ciclo “Contar Mar del Plata” reunirá a escritores locales los días 26, 27, 28 y 29 de mayo, de 17 a 19.30.

Por su parte, la Biblioteca Almafuerte, ubicada en Primera Junta 6521, conmemorará su 42° aniversario con el “Taller de Scrap Literario”, una actividad que utiliza la técnica de scrap collage para personalizar elementos mediante la reutilización de material bibliográfico de la obra de Pedro Bonifacio Palacios. El taller, con la colaboración de Paloma Brizuela, se desarrollará los sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, de 11 a 12, y contará con tres etapas: lectura, selección de fragmentos y producción artística.

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En la Biblioteca Nicolás Avellaneda, en Joaquín V. González y Storni, se realizan “Encuentros de Lectura Compartida” los jueves y viernes desde las 14.

La Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas y Hábitat, en Olavarría y Gascón, ofrecerá talleres coordinados por distintos organismos. Los lunes habrá “Herramientas para el autocuidado integral”, a cargo de Daiana Olivero, de 8.30 a 10, y “Estimulación cognitiva”, con Meggan Binnier, de 10.30 a 12, ambos organizados por UPAMI. Los martes, bajo la organización de PEBA, se dictará Italiano con María Alejandra Pennisi, de 9 a 11, y “Escritura creativa y alfabetización expresiva” con Ulises Cuenca, de 11.30 a 13.30.

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Además, la Biblioteca Estación Chapadmalal participará el domingo 17 de mayo de la “Fiesta de las Canteras”, organizada por la Asociación de Fomento Estación Chapadmalal en la vieja estación, de 11 a 18.

Finalmente, la Biblioteca Gladys Smith, ubicada en Los Eucaliptus 642, realizará el 16 de mayo de 10 a 17 la actividad “Roleando en la Biblioteca”, una jornada dedicada a los juegos de rol, con charlas sobre la evolución de los sistemas de reglas y su recorrido histórico desde los wargames hasta el diseño moderno.

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