Mar del Plata tiene una variedad enorme de practicantes de Artes Marciales y se necesitaba un ente que pueda reunirlas, organizarlas y, porque no, asesorarlas para la realización de eventos y para llevar adelante su tarea cotidiana.

En los primeros días del año, fue presentada la Asociación Marplatense y Costa Atlántica de Artes Marciales (AMCAAM) que es presidida por el Gran Maestro Alejandro Yapuncic. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el dirigente remarcó los objetivos por los cuáles decidieron llevar adelante esta nueva entidad: “dentro de las artes marciales, que Mar del Plata tiene muchas, había algunas asociaciones para grupos muy chicos y reducidos. Hay algunas que no están vigentes porque fueron creadas hace tiempo atrás, pero después mantenerlas es muy difícil, hay que tener una actividad deportiva y administrativa que vaya de la mano y eso no había sucedido. Desde el taekwondo estuvimos abiertos durante mucho tiempo, mostrando diferentes artes marciales, colegas, amigas, amigos que veníamos charlando que no había una institución que pueda aglutinar a las diferentes artes marciales y organizarlas asociativa y federativamente. Creo que es muy bueno para Mar del Plata y la Costa la jurisprudencia que tiene esta nueva entidad, esta nueva asociación”.

Incluso comparó el nacimiento de la AMCAAM con otras entidades fuertes de la ciudad: “así como está la Liga Marplatense de Fútbol, que reúne a los 32 clubes o la asociación de hockey o la asociación de patín o la unión de rugby; la idea era hacer una asociación con un alcance muy importante y que los clubes de Mar del Plata y de la zona puedan formar parte. Estábamos hace dos años funcionando de hecho y la parte legal quedó cerrada hace un par de semanas atrás”.

Por otro lado, Yapuncic destacó una particularidad que tienen como entidad y que hace que funcionen de una forma distinta: “Tenemos una Comisión Directiva, en el cual hay gente con experiencia en la dirigencia deportiva, no son entrenadores o atletas simplemente, sino son profesionales de dirigencia deportiva. Por otro lado le estamos dando lugar a los clubes para que sean los que representan a sus atletas, como pasa en las otras asociaciones. Por otro lado, armamos un Cuerpo Ejecutivo que es un soporte de la comisión directiva. Ahí el apoderado legal es el doctor Pablo Romano, después tenemos lo que es la parte financiera corresponde al contador Eduardo Cabañes y en las relaciones institucionales al politólogo Martín Aro Sagani. Mi experiencia en base a los cargos que he llevado adelante como dirigente deportivo, mis capacitaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, me hacen reparar en que debe existir un comité ejecutivo que asesora. Eso me pareció interesante”.