El actor y humorista Rául Biaggioni, más conocido por su personaje Larry de Clay vive una nueva vida junto a su familia, la radio solidaria y su gran pasión: el teatro.

Desde muy pequeño supo de su esencia de comediante. Se recibió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Enseñó durante dos años y dirigió la primera comedia municipal que tuvo Escobar. Hizo teatro en el circuito off de calle Corrientes.

En televisión, además de ser uno de los históricos humoristas de Videomatch el programa de Marcelo Tinelli, participó de Edición Plus y Poliladrón. En el cine fue presentador de las peleas en la película Gatica de Leonardo Favio.

Hace un tiempo, y durante unas vacaciones en Miramar, se animó a proponerle matrimonio a su novia, Rosita y desde ese entonces comparten su vida en mucha armonía. "Era el destino, nos teníamos que encontrar”, dice.

En su programa de Radio Symphony junta donaciones para ayudar a los que menos tienen y el año pasado fue convocado por su amigo Gabriel Goity, para formar parte del elenco de Cyrano, de Edmond Rostand que ésta temporada se presenta en el gran Teatro Tronador de Mar del Plata.

Por todo esto decidí invitar a Raúl -o Larry- a dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / La amistad. Creo que soy un gran amigo... a mí me gustaría tener amigos como yo, está feo decirlo pero es la verdad. También me gusta ser positivo, ver el vaso de agua medio lleno. Soy Búfalo en el Horóscopo Chino y siempre voy para adelante, le meto, le meto!

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Iba a la escuela industrial Henry Ford, porque mi padre soñaba con un futuro como ingeniero mecánico para mí. El ingreso era muy difícil pero un sorteo hizo que entrara a esa escuela que no quería ir. Todo cambió cuando vi la obra de teatro Quién Yo? de Dalmiro Sáenz hecha por un profesor de castellano. Fue inolvidable. Esa noche me marcó y confirmó que yo iba a ser actor y vivir de la actuación.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy hacia el mismo lugar que vengo desde hace rato yendo. Con más intensidad. Primero en lo laboral, trabajando mucho de lo mío: radio, televisión, teatro, etc. Pero también tengo un trabajo social muy importante que se viene acrecentando en el último tiempo. El mundo necesita de más compromiso solidario y definitivamente voy hacia ese lugar con la bendición de que me acompañe a mi familia, mi mujer, mis hijos, mi hermano.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / A veces tengo ganas. Vendo lo que tengo, largo todo y me voy a Villa Giardino (Córdoba) y arranco a vivir de lo que siembro, me hago un gallinero, como huevos y salgo a laburar para sustentarme. Me dan muchas ganas de decir: me voy a un plano paralelo, pero dentro de este mismo planeta. Pero bueno: cómo hago? si lo único que sé hacer y que me gusta es el teatro y ver a Boca!

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la traición, a la corrupción y sobre todo a la deslealtad.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / El lado solidario te conecta mucho en lado espiritual. Soy católico por bautismo, pero muy abierto. Me crucé en la vida con mi mujer Rosita, que también es muy abierta y con cabeza grande. Tengo a Jesús y a Dios como mis referentes máximos, pero en esta familia Buda, Ganesha y cualquier cosa que tenga que ver con el amor, va a estar presente. Escucho muchos mantras, pedimos, agradecemos, agradecemos y agradecemos!

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Sí, dicen que hay reencarnación. Si vuelvo en otra vida es porque no estoy haciendo las cosas bien acá. Nuevamente quisiera ser actor, el tano que soy, el amigo que soy, el padre, el hermano, el hijo...

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.