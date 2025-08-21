El tenis de Mar del Plata se prepara para vivir un hecho histórico con la realización del M25 en el Club Náutico desde el 31 de agosto. Sobre la magnitud del torneo y el trabajo realizado para concretarlo, el presidente de la Federación Atlántica de Tenis (FAT), Daniel Larreina, explicó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Hace mucho tiempo que no hay este nivel de tenis en Mar del Plata. Cuesta mucho conseguir este tipo de torneos porque la Federación Internacional le da a la Argentina una cantidad limitada de fechas. Hace casi un año que venimos luchando para que esta fecha nos quede en la ciudad y por suerte ya está confirmada”.

En cuanto al nivel de los jugadores que llegarán, Larreina resaltó que “los ocho primeros están cerca del 300 del mundo, tenemos dos dentro del 252 y 274, y lo más interesante es que están anotados Juan Pablo Varillas, que fue top 100, y Nicolás Kicker, también ex top 100. Esperamos que mantengan la intención de jugar acá”.

El dirigente destacó que torneos de este tipo son claves en la proyección de los jóvenes: “No es el nivel más bajo, es el segundo escalón profesional. Si a los chicos les va bien en un par de torneos como este, pueden empezar a meterse en Challengers. Tanto Francisco Comesaña como Solana Sierra pasaron por este camino antes de dar el salto”.

Larreina también valoró el efecto contagio que generan las figuras en las nuevas camadas: “Tener modelos a seguir es lo primero. Que esos modelos los tengamos en la ciudad hace que el sueño parezca más posible. En este torneo jugará Fernando Cavallo, que ya se metió entre los mil, y habrá muchos chicos que también van a tener la oportunidad de medirse de cerca con jugadores de gran nivel”.

Respecto al presente del tenis marplatense, sostuvo: “A pesar de las dificultades económicas, siguen saliendo jugadores. Tuvimos a Mora Carrocera y Francisco Navarro como campeones nacionales, y a Gabriel Ursini representando a Argentina en el Sudamericano Sub-16. Además, la inscripción para la pre quali del M25 ya superó los 60 jugadores, lo que muestra el entusiasmo que hay en la ciudad”.

Finalmente, Larreina resaltó el movimiento que genera el deporte en Mar del Plata: “Mientras empieza el M25, también comienza el Interclubes con récord de más de 160 equipos. Es una locura para una ciudad como la nuestra y refleja que la gente está muy entusiasmada con el tenis”.