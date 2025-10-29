La abogada Lara Piro se refirió al conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi y abordó el enojo del futbolista tras la difusión de un video de Martín Migueles, que habría generado tensión en la familia. Las declaraciones se dieron en La Posta del Espectáculo, el programa de espectáculos del streaming de la TV Pública con @mecomprendezmendez y @naiaravecchio



Piro apuntó al trasfondo legal del caso, vinculado a la restitución internacional de los hijos del matrimonio, y cuestionó el accionar del juez Hagopian, a quien señaló por decisiones que podrían afectar el bienestar de los menores. Además, analizó el impacto mediático del video de Migueles y cómo la exposición pública influye en el vínculo entre Icardi, Wanda y sus hijos.



La letrada también mencionó las denuncias contra Payarola por presuntas estafas y habló del rol de Eugenia “La China” Suárez en la historia entre Icardi y Wanda, subrayando que su participación tuvo consecuencias en la dinámica familiar y judicial.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DQZYF9OjsuS/



