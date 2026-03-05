El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires lanzó el 4 de marzo el Concurso Provincial de Ideas para el Complejo Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata.

La convocatoria es organizada por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Distrito 9, y tiene como objetivo repensar el futuro del histórico complejo turístico.

Entre los ejes principales del proyecto se destaca la preservación del entorno natural, con especial atención en la fauna, la flora, la forestación y los espacios verdes del sector. También se plantea el cuidado y la puesta en valor de las lagunas que forman parte del paisaje característico del complejo.

Otro de los aspectos centrales del concurso es la re-funcionalización de los edificios existentes, a los que se busca dotar de nuevos usos y actividades, además de una renovación de su imagen arquitectónica. La intención es que el complejo deje de tener un funcionamiento estacional y pueda mantenerse activo durante los 365 días del año.

En materia de infraestructura, se propone reordenar el sector de estacionamiento, que actualmente presenta problemas de drenaje y acumulación de agua. La idea es incorporar superficies permeables, que permitan mejorar el escurrimiento y, al mismo tiempo, habiliten espacios para actividades culturales, artísticas y deportivas.

El proyecto también impulsa la creación de nuevos espacios públicos y senderos peatonales accesibles, especialmente en las veredas que rodean los balnearios y en el sector que separa el estacionamiento de la colectora. Estos espacios deberán permitir la circulación peatonal y, a su vez, acompañar el desarrollo de actividades durante todo el año.

Finalmente, la iniciativa contempla mejorar la conectividad entre el barrio Punta Mogotes y el complejo, eliminando barreras arquitectónicas que hoy dificultan el acceso. Además, se analiza la construcción de una bicisenda para vehículos no motorizados sobre el margen de las lagunas, con el objetivo de fomentar la movilidad sustentable y proteger ese entorno natural del uso indebido como estacionamiento.