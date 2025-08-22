La Secretaría de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Mar del Plata presentó su oferta de Cursos de Formación Profesional para el segundo semestre. Las propuestas, que combinan modalidad presencial y virtual, abarcan áreas como marketing digital, community management, ciencia de datos y liderazgo, entre otras. Las inscripciones se realizan a través del sitio web www.eco.mdp.edu.ar/cursos, y los cupos son limitados.

Ads

Dirigidos a estudiantes, profesionales, emprendedores y personas interesadas en mejorar su inserción laboral, estos cursos ofrecen un enfoque práctico, actualizado y profesional. Cada propuesta cuenta con un número reducido de participantes para garantizar una experiencia de aprendizaje personalizada, según informó la Secretaría.

Entre las opciones destacadas se encuentra el curso Gestión Estratégica para Emprendimientos, coordinado por Eliana Lorenzo, que comenzará el 2 de septiembre. En cinco clases virtuales, se abordarán “herramientas de negocio, marca y tecnología orientadas a emprendedores”.

Ads

Puede interesarte

Otra propuesta relevante es Introducción a la Ciencia de Datos con Python, a cargo de César Germán Santamaría. Este curso, que inicia el 5 de septiembre y tiene una duración de 12 semanas, está diseñado para quienes deseen “aprender a transformar grandes volúmenes de datos en información valiosa, sin necesidad de conocimientos previos en programación”.

En modalidad presencial, se dictarán Gestión y desarrollo de las personas: desafíos y prácticas actuales, con inicio el 11 de septiembre, y el Taller de Liderazgo Consciente, que comenzará el 20 de septiembre. Ambas propuestas buscan fortalecer habilidades de liderazgo y gestión del talento en organizaciones.

Ads

Por su parte, el curso Marketing digital: conceptos y herramientas, dictado por Juan Brunatti, dará inicio el 2 de octubre. Está orientado a quienes deseen actualizarse en “campañas, redes sociales, sitios web y analítica digital”.

Puede interesarte

Todos los cursos son arancelados. Para más información, los interesados pueden contactarse al correo [email protected] o al teléfono 223-449-5024.