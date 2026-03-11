El gobernador Axel Kicillof anunció junto al intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y al senador Jorge Paredi, la puesta en marcha de la licitación para la obra de desagües pluviales en la Cuenca 5 de Santa Clara del Mar, con un presupuesto oficial cercano a los $12.000 millones y un plazo de ejecución estimado de 750 días.

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El proyecto apunta a mejorar el saneamiento hidráulico de la zona céntrica de la localidad y reducir los anegamientos que afectan a vecinos. La apertura de ofertas en el marco del proceso licitatorio está prevista para el 14 de abril.

La obra contempla el diseño y ejecución de una red de desagües pluviales para la Cuenca 5 que permitirá evacuar los excedentes superficiales hacia el arroyo Los Patos y, posteriormente, hacia el Mar Argentino.

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El sistema estará compuesto por ocho ramales y un colector principal de hormigón armado, con conductos circulares y rectangulares que recibirán el agua de lluvia captada por sumideros ubicados en los puntos bajos de la cuenca.

El proyecto de saneamiento hidráulico abarca el área comprendida entre las avenidas Cartagena, Santa Clara del Mar, Montevideo, Montreal y El Paso y las calles Antibes, El Dorado, Barranca de los Lobos, Monte Hermoso, Pinamar, Río Grande y Lisboa, una zona urbanizada que presenta problemas hídricos recurrentes y demanda una intervención estructural.

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Además de la red de drenaje, la obra incluirá zanjas, alcantarillas y conductos principales que conducirán los excedentes pluviales hacia el arroyo Los Patos, optimizando el escurrimiento y reduciendo el impacto de las lluvias intensas sobre viviendas e infraestructura de servicios.

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Como complemento, se ejecutarán dos reservorios de infiltración ubicados aguas abajo de la Ruta 11, a ambos lados del arroyo Los Patos, uno de ellos en la localidad vecina de Camet Norte. Estas estructuras estarán vinculadas al arroyo mediante alcantarillas y permitirán amortiguar crecidas, favorecer la infiltración natural del agua en el suelo y contar con un sistema de alivio para eventos extraordinarios.

El objetivo central del proyecto es disminuir los anegamientos que generan daños en viviendas y servicios, mejorar la calidad de vida de la población afectada y acompañar el crecimiento urbano de Santa Clara del Mar con infraestructura acorde.