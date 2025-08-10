La Secretaría de Participación Ciudadana presentó la agenda de actividades programadas para agosto en los Puntos Digitales, que incluye talleres de tecnología, idiomas, cultura, recreación y capacitaciones laborales.

Ads

En el Punto Digital Colinas, se ofrecerán talleres TIC con contenidos actualizados. El curso Computación práctica, enfocado en trámites digitales, programas de Office y herramientas de Google, se dictará los miércoles de 13:30 a 15:00 y de 18:00 a 19:30. También continuará el taller Uso de celular los martes y/o jueves de 09:00 a 10:30 y los jueves de 13:30 a 15:00, con cupos limitados.

Por su parte, el taller Fotografía de Producto, Editores de Fotos y Videos tendrá lugar los miércoles de 09:00 a 10:30 y los viernes de 18:00 a 19:30, también con disponibilidad restringida.

Ads

Puede interesarte

En el ámbito tecnológico, se iniciará el curso Inclusión Financiera: Billeteras Virtuales, Homebanking y Transacciones Virtuales los miércoles a las 11:00. Asimismo, el taller Actualidad y Seguridad en Redes, Almacenamiento de Datos e IA se dictará los martes y jueves de 11:00 a 12:30, y solo los martes de 18:00 a 19:30.

Los sábados de 8:00 a 09:30 se ofrecerá Community Manager, ideal para quienes deseen incursionar en redes sociales, marketing y comunicación digital.

Ads

En el marco cultural, se destacan los talleres de Teatro para Adultos (martes a las 18:00 y viernes a las 16:30), Teatro para Adolescentes (viernes a las 18:30) y Dibujo y Pintura con técnicas de tizas, espátula y acuarelas para todas las edades (jueves y viernes de 16:00 a 18:00). El taller de Folklore, dictado por Sandra Sosa, será los sábados a las 10:00, con extensión de horario a mitad de mes. En idiomas, se ofrecerá Italiano los martes de 13:30 a 15:00 y los jueves de 18:00 a 19:30, junto con Vocabulario en Inglés los lunes de 13:30 a 15:00.

Puede interesarte

La biblioteca comunitaria Traé un libro y llevate otro funcionará de lunes a viernes de 08:00 a 14:00, mientras que la sala de lectura estará disponible de 18:00 a 19:30. El Café Cultural y Fusión de Idiomas, un espacio de intercambio cultural con docentes jubilados, comenzará el 14 de agosto a las 15:00. Los lunes de 18:00 a 19:30 se realizarán actividades de juegos de consola, juegos de mesa y un encuentro libre de ajedrez. Los viernes de 15:00 a 16:30 habrá un Punto de Encuentro para socializar y compartir experiencias.

En el Punto Digital Libertad se ofrecerá un Taller de Capacitación para la Búsqueda de Empleo los lunes de 15:30 a 17:00, y asesoramiento para trámites municipales, provinciales y nacionales los martes y jueves de 08:30 a 12:30.

Ads

Para más información o inscripciones, los interesados pueden contactarse a través del correo [email protected].