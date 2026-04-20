La ciudad de Mar del Plata será escenario de una nueva convocatoria orientada a impulsar iniciativas tecnológicas con impacto en el desarrollo productivo local.

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El lanzamiento oficial se realizará el 29 de abril a las 9.30 en el Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Diagonal Alberdi 2695). La propuesta está dirigida a emprendedores, PyMEs, startups y equipos de trabajo que desarrollen proyectos con base tecnológica y valor agregado.

La inscripción estará abierta hasta el 24 de mayo y busca convocar tanto a ideas en etapa inicial como a desarrollos ya implementados dentro de empresas. El objetivo es potenciar propuestas que combinen innovación, creatividad y compromiso con la comunidad.

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El certamen contempla dos categorías principales: una orientada a emprendimientos en fase de desarrollo y otra destinada a iniciativas de innovación dentro de compañías ya consolidadas. En ambos casos, se otorgarán premios económicos.

Además, quienes resulten ganadores en la categoría inicial podrán acceder a instancias de incubación y acompañamiento técnico para fortalecer sus proyectos y facilitar su crecimiento.

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La evaluación tendrá en cuenta aspectos como el nivel de originalidad, la viabilidad comercial, el impacto productivo y la calidad de presentación de cada propuesta.

En la edición anterior participaron más de 50 iniciativas, lo que reflejó el crecimiento del ecosistema emprendedor y tecnológico en la ciudad.

Quienes estén interesado deberán anotarse a través del siguiente link: https://intecmar.ar/premio2026/

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