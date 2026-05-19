La Secretaría de Educación del Municipio abrió la convocatoria para una nueva edición del concurso “Haciendo Bulla”, una iniciativa que busca visibilizar proyectos educativos innovadores desarrollados en instituciones de Mar del Plata y Batán.

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La inscripción estará habilitada desde el 16 de junio hasta el 10 de julio y está dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades, tanto del sistema público como privado. Las propuestas podrán presentarse de manera individual o grupal y deberán haber sido implementadas previamente en alguna institución educativa.

Desde el Municipio explicaron que el objetivo del certamen es reconocer experiencias pedagógicas capaces de responder a los desafíos actuales de la enseñanza y promover aprendizajes significativos. Además, se valorará especialmente que los proyectos sean originales, sostenibles en el tiempo y con impacto dentro de la comunidad educativa.

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Entre los principales ejes temáticos de esta edición aparecen educación ambiental integral, inclusión y diversidad, tecnología e innovación digital, educación y comunidad, bienestar escolar, convivencia, gamificación y aprendizaje basado en el juego.

Los interesados también podrán realizar consultas sobre la formulación de los proyectos entre el 19 de mayo y el 12 de junio, escribiendo al correo [email protected] con el asunto “Consulta concurso Haciendo Bulla”.

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El jurado estará integrado por autoridades de la Secretaría de Educación y representantes del Honorable Concejo Deliberante, tal como ocurrió en la edición anterior. Además de certificados de participación, el certamen contempla premios y menciones especiales.

Para conocer las bases, requisitos y la estructura de presentación de los proyectos, los docentes deberán ingresar en el sitio oficial del concurso “Haciendo Bulla”.